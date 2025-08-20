Körfezli Sporcular Basel Open\'da

Körfezli 3 sporcu, 30 Ağustos'ta İsviçre'nin Basel şehrinde düzenlenecek Basel Open Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

30 Ağustos tarihinde İsviçre'nin Basel şehrinde yapılacak Avrupa Karate Federasyonu faaliyet programında yer alan (International Basel Open Karate Tournament) Basel Open Karate Şampiyonası'nda Körfez'den 3 sporcu milli takımda yer alarak Türkiye'yi temsil edecek. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları; Yadigar Egin ümitler 61 kiloda, Öykü Ece Bozukluhan gençler 48 kiloda ve yine gençler 66 kiloda Kübranur Hanne Eraslan milli takımda yer alarak müsabakalara çıkacak. Basel Open Karate Şampiyonası'na, 2024-2025 yıllarında düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonalarında ümit, genç ve büyükler kategorilerinde ilk 32 dereceye giren sporcular, milli takımı temsilen katılma hakkı kazanıyor. - KOCAELİ