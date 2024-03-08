Körfezli Sporcular Güreş Seçmelerinde Başarı Elde Etti

Güreş il seçme müsabakalarına katılan Körfezli sporcular üçüncü ve birinci olarak başarı elde etti.
Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Okul Sporları 2024 Küçükler, Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş İl Seçme Müsabakaları, Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu'nda yapıldı. 120 sporcunun mindere çıktığı seçmelerde Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, müsabakalara 3 sporcu ile katıldı. Körfezli 3'ü sporcu da kilolarında dereceye girerek başarılı oldu. Körfez ekibinden 34 kiloda Berat Gezgin ve 41 kiloda Ahmet Levent üçüncü olurken 62 kiloda Ömer Baştaş birinci oldu. Kilolarında birinci olan sporcular Kastamonu'da yapılacak grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, "Beklentimiz birinci olan sporcumuzu grup müsabakalarında ilk üçe sokup Türkiye şampiyonasına katılmak. Hedefimiz Türkiye şampiyonasında da kürsünün en üst basamağında yerimizi almak" ifadeleri kullanıldı. - KOCAELİ
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Canik Belediye Başkanı ve Adayı İbrahim Sandıkçı, gençlerle bir araya gelerek bağımlılığa karşı bilinçlendirme çalışmaları ve spor etkinlikleri düzenlediklerini belirtti. Sandıkçı, sağlıklı ve dinç nesiller yetiştirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.
Türkiye Satranç Federasyonu, Gülenay Aydın'ın 40. Capelle Açık Satranç Turnuvası'nda gösterdiği başarılı performans sonucunda Kadın Büyükusta unvanını aldığını duyurdu. Aydın, aynı zamanda Kadın Uluslararası Usta unvanını da kazanmıştı.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda kadın sporcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü işaret diliyle kutladı. Polonyalı, Türk, Avusturyalı, Güney Koreli, Brezilyalı ve Japon sporcular, 'Sesimizi başarılarımızla duyuruyoruz. Biz güçlüyüz ve ne istersek yapabiliriz' mesajını işaret diliyle iletti. Ayrıca bu mesaj, Türkçe ve İngilizce başta olmak üzere 7 farklı dilde altyazılı videoyla yayınlandı.
Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yüzme yarışmasında, profesyonel yüzücülerin yanı sıra ev kadınları da yer aldı. Türkiye Yüzme Federasyonu Diyarbakır İl Temsilci Adnan Yıldırım, böyle bir organizasyonun ilk defa gerçekleştirildiğini belirtti. Yarışmada dereceye girenlere madalya verildi.
Erzurum'da gerçekleştirilen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) yapılan snowboard banked slalom yarışlarında madalya kazanan sporcular belirlendi. Erkeklerde Çinli Bin Yang altın, İtalyan Thomas Belingheri gümüş ve Güney Koreli Yongseok Choi bronz madalya elde etti. Kadınlarda ise Çinli Yueyue Zhao altın, aynı ülkeden Lulu Wang gümüş ve Avusturyalı Lisa Zoerweg bronz madalya kazandı.
Osmaniye Jandarma Komutanlığı tarafından 60 yaş üstü vatandaşlara yönelik düzenlenen 'Haydi Amcalar, Trafikte Güvenli Sürüşe' projesi kapsamında eğitim verildi. İl Jandarma Komutanlığı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, yaşlı vatandaşlara trafik uyarı işaretleri ve sürüş kuralları hakkında teorik bilgiler aktarıldı. Ardından jandarma ekipleri gözetiminde pratik eğitim yapıldı.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri, pas ve taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Sakatlığı devam eden Benasser antrenmana katılmadı. Samsun ekibi, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.
Karaman'da düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası, 13 ilden 38 sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyonanın açılış töreninde konuşan yetkililer, organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Yarın yapılacak yarı final ve final müsabakalarıyla sona erecek olan şampiyonada sporculara başarılar diledi.
Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Barış Çin, yarı finalde Sergio Sanche'yi yenerek finale çıktı. Şampiyonada Türkiye'yi Hacı Arap Yaman, Barış Çin, Emrah Taç, Serdar Gümüş ve Mehmet Sezer temsil ediyor. Ferdi müsabakaların sona ermesinin ardından turnuva, yarın takım karşılaşmalarıyla devam edecek.
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Federasyonu (IWBF Europe) tarafından düzenlenen EuroCup-2'ye HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü, Hollanda'dan Only Friends takımını 24 sayı farkla mağlup ederek galibiyetle başladı. Onur Ayhan Eroğlu'nun 28 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistlik performansıyla öne çıkan Yalova ekibi, maçı 76-52 kazandı.
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