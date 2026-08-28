Korkmaz\'dan Hakem Eleştirisi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Ümraniyespor maçının ardından, "Süper Lig ve 1. Lig hakem yetiştirme yerleri değildir. Hakemleri 2. Lig'de ve 3. Lig'de yetiştirebilirsiniz. Süper Lig ve 1. Lig artık takımların para harcadığı yerler" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Maçın sonunda bizim tarafımızla hakem arasında bazı kararlarla ilgili biraz tartışma oldu. Direkt olarak sonuca etki eden hatalarla alakalı bir tartışma oldu. Kaçan net gol fırsatlarımız var. 30'a yakın rakip ceza sahasına girdik. Gol beklentisi oranlarına baktığınız zaman zaten maçın ne olduğunu anlatan bir durum bu. Süper Lig ve 1. Lig hakem yetiştirme yerleri değildir. Hakemleri 2. Lig'de ve 3. Lig'de yetiştirebilirsiniz. Süper Lig ve 1. Lig artık takımların para harcadığı yerler" ifadelerini kullandı.