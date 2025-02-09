Korkmaz: Kendimiz gibi oynadıysak ligde üstünüz

Spor

- Osman Zeki Korkmaz: "Kendimiz gibi oynadığımız zaman bu ligin çok üzerindeyiz"

İSTANBUL - İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, MKE Ankaragücü galibiyeti sonrası, "Kendimiz gibi oynadığımız zaman bu ligin çok üzerindeyiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Bugün İstanbulspor olarak, kendimiz gibi oynayarak bulunduğumuz ligle aramızdaki farkı ortaya koyduk. Oyun gücü, taktiksel ve fiziksel olarak ligle aramızda ne kadar fark olduğunu gösteren bir maçtı. Maç skor anlamında belki de ilk yarı bitmesi gerekiyordu. Ama kaçırma hastalığımız yine devam ediyor. Yüzde yüz 1 tane kaçırmadan maç alamıyoruz. Sanırım bu bu şekilde devam edecek. Sorun yok. Futbolcu arkadaşlar, bugün ortaya koydukları oyunla geleceğe bir mektup yazdılar aslında. Bu performansı sergilemekten artık geri koyamazlar. Ne olduklarını hatırladılar ve hatırlattılar. Biz kendimiz gibi oynadığımız zaman bu ligin çok üzerindeyiz. Bunu devam ettirmek zorundayız" diye konuştu.