Korkmaz: Sivasspor Zorlu Sürecin Üstesinden Gelecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Korkmaz: Sivasspor Zorlu Sürecin Üstesinden Gelecek

Korkmaz: Sivasspor Zorlu Sürecin Üstesinden Gelecek
12.08.2025 21:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor'un teknik direktörü Korkmaz, takımın zor bir sezon geçireceğini ancak başarıya ulaşacaklarını ifade etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Hep beraber, omuz omuza vererek büyük bir enerji ile buradan çıkacağımıza inanıyorum." dedi.

Korkmaz, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Korkmaz, ilk deplasmandan 2-0'lık mağlubiyetle döndüklerini anımsatarak, genel itibarıyla kimseyi mutlu etmeyen bir sonuç ve performans sergilediklerini söyledi.

Deplasmanda iki forvetlerini de oynatamadıklarını belirten Korkmaz, "Bekir Böke, maçtan önce ısınma sırasında ağrılarının artması nedeniyle forma giyemedi. Badji'yi de riske edemedik. Emre Gökay ve Luan Campos'u da deplasmana götüremedik. Hücum oyuncularımızı götüremediğimiz bir maç oynadık. Bu da sahadaki oyuna yansıdı ve hücum anlamında kısır bir oyun ortaya çıktı." diye konuştu.

Zor bir sezon olacağından lig başlamadan önce bahsettiğini anımsatan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Sivasspor'u çok seven ve onu layık olduğu yerde görmek isteyen taraftarlarımızca bazı tepkilere yol açmıştı. Aslında bunun farkındayım ama gerçeği görmek zorundayız, zor bir sene olacak. Yeni yönetim kurulumuz elini taşın altına koydu ve gece gündüz uğraş veriyor. Kulübü hem mali hem de sportif anlamda düzlüğe çıkartmak için mücadelemiz devam ediyor. Bu süreçte beraber zorluk yaşayacağız, sıkıntı çekeceğiz ama sezon sonunda bu sıkıntısını çektiğimiz sürecin keyfini de hep beraber yaşayacağız. Hep beraber, omuz omuza vererek büyük bir enerji ile buradan çıkacağımıza inanıyorum."

"Sivasspor'da sezon sonuna kadar isim değil, performans oynayacak"

Korkmaz, ligi yıllarca yaşamış bir teknik adam olduğunu anlattı.

Bu kulübü ve sinerjisini, neler yapabileceklerimi bildiğini vurgulayan Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Ekip olarak ve futbolcularla birlikte bu lig 3-4 kez başlar. 1. Lig sezonu, ilk haftasıyla başlamaz, 6-7. haftada bir daha başlar, ilk yarının ortalarına doğru bir daha başlar, devre arasında bir daha başlar. O yüzden sıkıntı yok, sakin olalım. Bundan sonra atacağımız adımlarla kadroyu sağlam temellere oturtalım. Daha sonra işin devamı çorap söküğü gibi gelecektir. Erzurum'dan iyi bir skorla dönsek de 11'ini yorumlayan bir teknik adamım. Maç kazanan takım bozulmaz anlayışına uyan bir teknik adam değilim. Futbolcudan istediğimi alamazsam onu değiştirebilirim, kaybetse bile aynı oyuncuyla devam edebilirim. Sivasspor'da sezon sonuna kadar isim değil, performans oynayacak. Bundan sonra da bunu net bir şekilde göreceksiniz."

Ligin ikinci haftasında Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA

Osman Zeki Korkmaz, Sivasspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Korkmaz: Sivasspor Zorlu Sürecin Üstesinden Gelecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu’nu terör örgütü listesine ekledi ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu terör örgütü listesine ekledi
Kendisine saldıran köpeği silahla vurdu Kendisine saldıran köpeği silahla vurdu
Avukat ofisinde intihar etti Geride bıraktığı not olayı aydınlatacak Avukat ofisinde intihar etti! Geride bıraktığı not olayı aydınlatacak
Jandarma Genel Komutanlığı’nda üst düzey atamalar Jandarma Genel Komutanlığı'nda üst düzey atamalar
Tahliye çalışmasına katılan ekip alevlerin arasından son anda kurtarıldı Tahliye çalışmasına katılan ekip alevlerin arasından son anda kurtarıldı
Erzurum’da bıçaklı kavga 1 ölü, 2 yaralı Erzurum'da bıçaklı kavga! 1 ölü, 2 yaralı
Hatay’da yolcu otobüsü alev alev yandı Hatay'da yolcu otobüsü alev alev yandı
Gazze Şeridi’nde bir çocuk daha “açlıktan“ öldü 3 kiloya kadar düşmüştü Gazze Şeridi'nde bir çocuk daha "açlıktan" öldü! 3 kiloya kadar düşmüştü
Kayıp çay ocağı sahibi, dükkanında ölü bulundu Kayıp çay ocağı sahibi, dükkanında ölü bulundu
Yol beyaza büründü Kar değil, ’ölüm dansı’ Yol beyaza büründü! Kar değil, 'ölüm dansı'

21:05
TBMM’deki Terörsüz Türkiye Komisyonu 3. toplantısını gerçekleştirdi Önümüzdeki hafta şehit yakınları ve gaziler dinlenecek
TBMM'deki Terörsüz Türkiye Komisyonu 3. toplantısını gerçekleştirdi! Önümüzdeki hafta şehit yakınları ve gaziler dinlenecek
19:49
İzmir’in Buca ve Aliağa ilçelerinde orman yangını
İzmir'in Buca ve Aliağa ilçelerinde orman yangını
17:22
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
17:04
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ’’Hizmet’’ diye makam aracını paylaştı
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ''Hizmet'' diye makam aracını paylaştı
16:45
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
09:07
Bu görüntü Türkiye’nin çatısında çekildi Saç ve sakalları dondu
Bu görüntü Türkiye'nin çatısında çekildi! Saç ve sakalları dondu
08:59
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
08:57
Fenerbahçe Real Madrid’in kalecisini alıyor
Fenerbahçe Real Madrid'in kalecisini alıyor
08:27
Jandarmadan İBB’ye yeni operasyon 13 kişi gözaltına alındı
Jandarmadan İBB'ye yeni operasyon! 13 kişi gözaltına alındı
08:26
Fenerbahçe’nin eski golcüsü Pierre van Hooijdonk yıllar sonra Türkiye’de
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Pierre van Hooijdonk yıllar sonra Türkiye'de
08:13
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 21:17:14. #7.11#
SON DAKİKA: Korkmaz: Sivasspor Zorlu Sürecin Üstesinden Gelecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.