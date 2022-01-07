Üye Girişi
Koronavirüs ile uğraşan Beşiktaş'ta 2 kritik gün - Son Dakika

Koronavirüs ile uğraşan Beşiktaş'ta 2 kritik gün

07.01.2022 11:34
Koronavirüs ile uğraşan Beşiktaş'ta 2 kritik gün

TFF talimatlarına göre maçın ertelenmesi söz konusu değilKatar'a götürülmeyen 6 futbolcu negatif çıkarsa takıma katılacakAli DANAŞ / İSTANBUL, - Beşiktaş'ta Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu sayısının giderek artması, Çaykur Rizespor maçı öncesinde siyah-beyazlıları bir hayli olumsuz etkiliyor.

TFF talimatlarına göre maçın ertelenmesi söz konusu değil

Katar'a götürülmeyen 6 futbolcu negatif çıkarsa takıma katılacak

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Beşiktaş'ta Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu sayısının giderek artması, Çaykur Rizespor maçı öncesinde siyah-beyazlıları bir hayli olumsuz etkiliyor.

Katar'da oynanan Süper Kupa maçı öncesinde 1 futbolcunun Covid-19, 5 futbolcunun da grip semptomları göstermesiyle başlayan vakalar, Doha'da Ghezzal'ın pozitif, Mehmet Topal'ın da yine semptom gösterip Türkiye'ye dönemsiyle devam etmişti. Bu süreç, dün gece yarısından sonra açıklanan teknik direktör Önder Karaveli ve 3 yeni  futbolcunun pozitif çıkmasıyla devam ediyor. Siyah beyazlılarda şu an 5'i kesin biri şüpheli 6 futbolcu, teknik direktör Önder Karaveli, 1 teknik direktör yardımcısı ve 1 basın sorumlusu olmak üzere 9 kişi takımdan izole edilmiş durumda.TFF TALİMATLARINA GÖRE MAÇIN ERTELENMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLPozitif 1 ve grip olduğu için de Katar'a götürülmeyen 5 futbolcu eklendiğinde eksik sayısının fazla olması akıllara Çaykur Rizespor maçının oynanıp oynanmayacağı sorusunu getiriyor. TFF'nin Covid-19 ile ilgili yayınlamış olduğu talimatlar uyarınca, bir takım 9 lisanslı oyuncusu kalıncaya kadar maçlara çıkmakla yükümlü ve herhangi bir şekilde maçların ertelenmesi söz konusu değil. Sayı 9 futbolcunun altına düşerse de hükmen mağlubiyet geçerli oluyor. Beşiktaş açısından şu an için 9 kişinin altına düşme ve hükmen mağlubiyet riski bulunmuyor.KATAR'A GÖTÜRÜLMEYEN 6 FUTBOLCU NEGATİF ÇIKARSA TAKIMA KATILACAKSiyah beyazlılar 2 gün daha Covid-19 testlerine devam ederek, yarın öğleden sonra yapılacak Rize seyahati öncesinde kesin kadroyu açılayacak. Burada önemli olan grip oldukları için Katar'a götürülmeyen Salih, Necip, Can, Güven ve Serdar Saatçi'nin yapılacak yeni testlere katılıp negatif çıkmaları olacak. Ayrıca 31 Ocak'ta koronavirüse yakalandığı açıklanan bir diğer futbolcu da bu testlere girecek ve negatif çıkarsa kadroya dahil edilecek.

Beşiktaş'ı Çaykur Rizespor maçında yardımcı antrenör Serdar Topraktepe idare edecek.


YORUMLAR
500

Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Rizespor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Koronavirüs ile uğraşan Beşiktaş'ta 2 kritik gün - Son Dakika Spor


İngilizler duyurdu! Ozan Tufan'ın kulübü Watford, Fenerbahçeye'ye "Geri alın" dedi İngilizler duyurdu! Ozan Tufan'ın kulübü Watford, Fenerbahçeye'ye "Geri alın" dedi         
11:39
Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
11:24
Prof. Dr. Pelin Kartal, Omicron'la ilgili yeni belirti açıklaması: Diz, dirsek ve ayakta kaşıntı, deride kabarıklık Prof. Dr. Pelin Kartal, Omicron'la ilgili yeni belirti açıklaması: Diz, dirsek ve ayakta kaşıntı, deride kabarıklık         
11:23
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42
Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti         
15:17
Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti         
15:08
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24

Son Dakika Haberleri
11:39 İngilizler duyurdu! Ozan Tufan'ın kulübü Watford, Fenerbahçeye'ye "Geri alın" dedi
11:38 Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var
11:31 Merkez Bankası son müdahalede 2,12 milyar dolar sattı! Toplam rakam 7,2 milyar dolara çıktı
11:22 Prof. Dr. Pelin Kartal, Omicron'la ilgili yeni belirti açıklaması: Diz, dirsek ve ayakta kaşıntı, deride kabarıklık
11:21 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki süreçte daha büyük zamlar gelecek
11:18 7 Ocak saat 11.21! Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'den işlem görüyor
11:18 MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi
11:13 Beşiktaş'ta Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi
11:11 Kendi ağzından Kibariye'nin hikayesi: Çingene dediler evet çingeneyim!
11:08 Bu haber memurları ilgilendiriyor! İşte kamu tesislerindeki yeni ücretler!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 11:44:16. #1.11#
SON DAKİKA: Koronavirüs ile uğraşan Beşiktaş'ta 2 kritik gün - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement