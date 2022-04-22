Kort tenisi bölge yarışmasında şampiyonlar SANKO'dan - Son Dakika
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Kort tenisi bölge yarışmasında şampiyonlar SANKO'dan

22.04.2022 12:45
Kort tenisi bölge yarışmasında şampiyonlar SANKO'dan

SANKO Okulları Yıldız Kız Tenis Takımı ve Yıldız Erkek Tenis Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Kort Tenisi Bölge Yarışmasında bölge birincisi oldu.

SANKO Okulları Yıldız Kız Tenis Takımı ve Yıldız Erkek Tenis Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Kort Tenisi Bölge Yarışmasında bölge birincisi oldu.

Adıyaman Gençlik Spor Kompleksinde 18-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenen bölge finalinde, Samet Yiğit Çupurbaş, Erdem Horuz ve Halil Mert Demir'den oluşan SANKO Okulları Yıldız Erkek Tenis Takımı; Diyarbakır Özel TED Ortaokulu, Şırnak Şehit Ömer Halis Ortaokulu ve Şanlıurfa Şehit Ahmet Günay Ortaokulu ile oynadığı maçları yenilgisiz kazanarak bölge birincisi olmayı başardı. Doğa Arslan, Simge Köybaşı ve Eylül Kurt'tan oluşan SANKO Okulları Yıldız Kız Tenis Takımı da bölge finallerinde, Bitlis Sadettin Aka Ortaokulu ve Van TOGB Ortaokulu ile oynadığı maçları yenilgisiz olarak kazanarak bölge birinciliği elde etti. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin Adıyaman'dan iki bölge birinciliği ile dönmelerinin gururunu yaşadıklarını belirterek, öğrencilerini ve öğretmenlerini kutladı.

Asyalı, 10-14 Haziran tarihleri arasında Afyonkarahisar'da düzenlenecek Türkiye Finallerinde okullarını, Gaziantep'i ve bölgeyi temsil edecek olan Yıldız Kız ve Erkek Tenis Takımına başarılar diledi. - GAZİANTEP

Kort tenisi bölge yarışmasında şampiyonlar SANKO'dan
Kort tenisi bölge yarışmasında şampiyonlar SANKO'dan

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Çocuklar okula anneler tenise gidiyor Çocuklar okula anneler tenise gidiyor

Adıyaman, gençlik, Nisan, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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