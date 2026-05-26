Aydınlı hentbolcular Türkiye üçüncüsü oldu

Hentbol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda 34 takımın mücadele ettiği organizasyonda Aydın'ı temsil eden Köşk Belediyesi Doğan Spor Kulübü, turnuvayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı. Zorlu rakiplerle karşı karşıya gelen Aydın temsilcisi, sergilediği mücadele ve performansla dikkat çekti. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, elde edilen derecenin ilin spor altyapısı açısından önemli bir başarı olduğu vurgulandı. Açıklamada, sporcular, antrenörler ve kulüp yönetimi tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi. - AYDIN