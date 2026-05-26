Köşk'te 402 Öğrenci Yetenek Taramasından Geçti
26.05.2026 09:05
Aydın'da yetenek taramalarıyla 402 öğrenci spora yönlendirildi, potansiyelleri keşfedildi.

Aydın'da her yıl gerçekleştirilen yetenek taramalarıyla geleceğin sporcuları keşfedilirken, Köşk ilçesinde yapılan çalışmalarda yetenek avcıları 402 öğrenciyle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında Aydın'da gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürüyor. Spor kültürünün erken yaşta kazandırılmasını amaçlayan program doğrultusunda, yetenek avcılarının son durağı Köşk ilçesi oldu. Program çerçevesinde ilkokul 3. sınıf düzeyindeki öğrencilerin motorik özellikleri, fiziksel uygunlukları ve temel sportif becerileri ölçülerek, spora yetenekli bireylerin tespiti hedeflendi. 402 öğrencinin katıldığı taramalarda bir yandan geleceğin şampiyonları belirlenirken bir yandan da öğrenciler potansiyellerini keşfetti.

Alanında uzman ekiplerin titizlikle yürüttüğü taramalar, bilimsel ölçüm teknikleriyle desteklenerek objektif kriterler doğrultusunda gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl Türkiye birincisi olan Aydın, bu yıl da tarama sürecindeki yüksek katılım oranlarıyla dikkat çekerken, konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Köşk ilçemizdeki tüm ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı yetenek taramasında toplam 402 öğrencimiz, sportif becerilerini keşfetme fırsatı buldu. Çocuklarımızın spora yönlendirilmesi ve yeteneklerinin erken yaşta keşfedilmesi adına çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kılıçdaroğlu operasyonu çekti! Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız
Eski eşinin evine molotofkokteyli attı! Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu
Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi
