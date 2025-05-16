Köşk Voleybol Turnuvası'nda Şampiyon Milli Eğitim - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Köşk Voleybol Turnuvası'nda Şampiyon Milli Eğitim

Köşk Voleybol Turnuvası\'nda Şampiyon Milli Eğitim

Köşk ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvasında Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyon oldu.

16.05.2025 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Köşk ilçesinde gerçekleştirilen kurumlar arası voleybol turnuvasının galibi Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü oldu.

Köşk ilçesindeki kamu kurum ve kuruluşlarının aktivitelerini arttırarak, voleybol sporunu sevdirmek, kurumlar arası işbirliği ve dayanışmayı sağlamak, spora teşvik ederek iş stresinden uzaklaşmak amacıyla düzenlenen "Köşk Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası" başarıyla tamamlandı. Mücadelenin yanı sıra renkli görüntülere de sahne olan turnuvada Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyon oldu.

Köşk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın final maçında, sergilenen kıyasıya rekabetin ardından Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü rakibini yenerek voleybol turnuvasının şampiyonu oldu.

Turnuvanın ardından Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takım oyuncularına madalyaları ve şampiyonluk kupası Köşk Kaymakamı Tuğba Polat tarafından verildi. Dereceye giren diğer takımlar da düzenlenen törenle kupa ve madalyalarına kavuştu. Voleybol turnuva sonunda tüm takımlar birbirlerini tebrik ederek, başarılı bir organizasyonun sona erdiğini belirttiler. Kurumlar arası iletişimin artması ve daha sık bir araya gelinmesi adına benzer organizasyonların düzenlenmesini beklediklerini belirttiler.

Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş turnuva hakkında yaptığı açıklamada "Biz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, spora ve sporcuya her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Köşk Kurumlar Arası Voleybol Turnuva organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu turnuva, kurumlar arası iletişimin artması ve daha sık bir araya gelinmesi adına önemli bir adım oldu. Yine başka bir etkinlikte bir arada olmak dileğiyle, tüm takımları tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Köşk Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası final programına, Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, Köşk İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz, Köşk İlçe Jandarma Komutanı Asb. Kd. Bçvş. Akan Şahin, Köşk İlçe Sağlık Müdürü Fatih Göçmen, Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal, Köşk İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Alper Kuşoğlu, Köşk Halk Eğitim Müdürü Zülfü Öztek, okul öğretmenleri, çocuklar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Etkinlik, Yaşam, Köşk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Köşk Voleybol Turnuvası'nda Şampiyon Milli Eğitim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AB’den Arnavutluk’un üyelik sürecine tam destek AB'den Arnavutluk'un üyelik sürecine tam destek
Yapay zeka ile kanser teşhisinde yüzde 90 başarı Yapay zeka ile kanser teşhisinde yüzde 90 başarı
Yok artık Mert Günok 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket Yok artık Mert Günok! 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket
Hindistan, Çelebi Havacılık’ın güvenlik iznini iptal etti Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti
Yılın transfer sürprizi: Fatih Terim, Kocaelispor’dan istiyor Yılın transfer sürprizi: Fatih Terim, Kocaelispor'dan istiyor
DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı
İlk görüşme Bakan Fidan’la Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek İlk görüşme Bakan Fidan'la! Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek
Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov’u görevden aldı Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov'u görevden aldı
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’nde şok etkisi yaratan gelişme Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde şok etkisi yaratan gelişme
Ancelotti gider gitmez Real Madrid’den Mourinho’ya sürpriz telefon İşte sebebi Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi
Osmaniye sele teslim Onlarca araç sular altında kaldı Osmaniye sele teslim! Onlarca araç sular altında kaldı

16:33
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı
15:56
Süleyman Soylu’dan ’’86 tane terörist kaldı’’ sözlerini eleştirenlere yanıt
Süleyman Soylu'dan ''86 tane terörist kaldı'' sözlerini eleştirenlere yanıt
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
15:25
Zirvede renkli anlar Erdoğan’a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
12:59
MSB’den DEM Partili Bakırhan’ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt
MSB'den DEM Partili Bakırhan'ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt
22:37
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles’in görevine son verdi
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles'in görevine son verdi
22:32
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
22:25
Özgür Özel’den ’’Espresso Lab’’ çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
Özgür Özel'den ''Espresso Lab'' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
22:21
Fatih Terim’in Al Shabab’ı durdurulamıyor 3 gollü zafer
Fatih Terim'in Al Shabab'ı durdurulamıyor! 3 gollü zafer
22:05
İstanbul’da muhteşem geri dönüş İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde
İstanbul'da muhteşem geri dönüş! İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde
21:36
BAE’den ABD’ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü
BAE'den ABD'ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü
21:34
Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 16:59:46. #7.13#
SON DAKİKA: Köşk Voleybol Turnuvası'nda Şampiyon Milli Eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.