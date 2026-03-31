Kosova\'da Türk halkını mest eden hareket

A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynayacağı kritik Dünya Kupası play-off finali öncesi Priştine'de dikkat çeken bir jest gündem oldu.
Kosova'nın başkentindeki bir kafenin astığı yazıda, "Tüm Türk taraftarlara kahve ve çay ikramımızdır. 1999'da siz ödediniz, bugün hiçbir borcunuz yok" ifadeleri yer aldı.
Tarihi bir vurguyla paylaşılan bu mesaj kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kişi tarafından anlamlı ve duygulandırıcı bulundu.
Kritik karşılaşma öncesi yapılan bu jest, iki ülke arasındaki bağları yeniden gündeme getirirken, taraftarlar arasında da büyük karşılık buldu.
