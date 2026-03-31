Kosova'da Türk halkını mest eden hareket - Son Dakika
Kosova'da Türk halkını mest eden hareket

Kosova\'da Türk halkını mest eden hareket
31.03.2026 15:03
Haberin Videosunu İzleyin
Kosova\'da Türk halkını mest eden hareket
A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynayacağı Dünya Kupası play-off finali öncesi, Kosova'nın başkenti Priştine'deki bir kafe, Türk taraftarlara ücretsiz kahve ve çay ikramında bulundu. Kafenin astığı yazıda, 'Tüm Türk taraftarlara kahve ve çay ikramımızdır. 1999'da siz ödediniz, bugün hiçbir borcunuz yok' ifadeleri kullanıldı. Bu anlamlı ve duygusal mesaj, büyük ilgi gördü ve iki ülke arasındaki bağları yeniden gündeme getirdi.

A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynayacağı kritik Dünya Kupası play-off finali öncesi Priştine'de dikkat çeken bir jest gündem oldu.

TÜRK TARAFTARLARA ÜCRETSİZ İKRAM

Kosova'nın başkentindeki bir kafenin astığı yazıda, "Tüm Türk taraftarlara kahve ve çay ikramımızdır. 1999'da siz ödediniz, bugün hiçbir borcunuz yok" ifadeleri yer aldı.

DUYGUSAL MESAJ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Tarihi bir vurguyla paylaşılan bu mesaj kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kişi tarafından anlamlı ve duygulandırıcı bulundu.

KARDEŞLİK VURGUSU

Kritik karşılaşma öncesi yapılan bu jest, iki ülke arasındaki bağları yeniden gündeme getirirken, taraftarlar arasında da büyük karşılık buldu.

Son Dakika Spor Kosova'da Türk halkını mest eden hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • murat bayram murat bayram:
    helal olsun 36 0 Yanıtla
  • tayman1971 tayman1971:
    dost ülkeye selamlar sevgiler olsun teşekkürler ?? 28 0 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    aferin 21 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üsküdar’da yol çöktü, otomobil çukura düştü Üsküdar'da yol çöktü, otomobil çukura düştü
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
Maaşı bile belli Dybala adım adım Türkiye’ye geliyor Maaşı bile belli! Dybala adım adım Türkiye'ye geliyor
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe Beko’da beklenmedik ayrılık Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe Beko'da beklenmedik ayrılık
Apple, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki mağazalarını kapattı Apple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mağazalarını kapattı
Otel odasında basılan CHP’li Yalım’la ilgili çarpıcı iddia: Bir senedir biliniyormuş Otel odasında basılan CHP'li Yalım'la ilgili çarpıcı iddia: Bir senedir biliniyormuş
Kapalıçarşı’dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı Kapalıçarşı'dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı

15:30
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
14:51
Özkan Yalım’ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
14:34
Yetki onda olacak A Milli Takım’da prim kararı
Yetki onda olacak! A Milli Takım'da prim kararı
14:28
Trump’tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
13:52
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan’ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu
13:18
Uygunsuz durumda yakaladığı eşini sokakta sürükleyerek polis karakoluna götürdü
Uygunsuz durumda yakaladığı eşini sokakta sürükleyerek polis karakoluna götürdü
12:46
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo Belediye el değiştirebilir
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 31.03.2026 15:43:51.
SON DAKİKA: Kosova'da Türk halkını mest eden hareket - Son Dakika
Advertisement
