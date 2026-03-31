Kosova\'da Türk halkını mest eden hareket

A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynayacağı kritik Dünya Kupası play-off finali öncesi Priştine'de dikkat çeken bir jest gündem oldu.

TÜRK TARAFTARLARA ÜCRETSİZ İKRAM

Kosova'nın başkentindeki bir kafenin astığı yazıda, "Tüm Türk taraftarlara kahve ve çay ikramımızdır. 1999'da siz ödediniz, bugün hiçbir borcunuz yok" ifadeleri yer aldı.

DUYGUSAL MESAJ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Tarihi bir vurguyla paylaşılan bu mesaj kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kişi tarafından anlamlı ve duygulandırıcı bulundu.

KARDEŞLİK VURGUSU

Kritik karşılaşma öncesi yapılan bu jest, iki ülke arasındaki bağları yeniden gündeme getirirken, taraftarlar arasında da büyük karşılık buldu.