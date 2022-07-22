Köy çocuklarının hayatı bayram için köye giden antrenör sayesinde değişti - Son Dakika
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Köy çocuklarının hayatı bayram için köye giden antrenör sayesinde değişti

22.07.2022 11:16
Köy çocuklarının hayatı bayram için köye giden antrenör sayesinde değişti

Çorum'da bayram ziyareti için gittiği köyde çocukların çok fazla boş vakitlerinin olduğunu gören kick boks antrenörü Alim Taş, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün desteğiyle spor salonuna dönüştürdüğü köy okulunda geleceğin sporcularını yetiştiriyor.

Çorum'da bayram ziyareti için gittiği köyde çocukların çok fazla boş vakitlerinin olduğunu gören kick boks antrenörü Alim Taş, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün desteğiyle spor salonuna dönüştürdüğü köy okulunda geleceğin sporcularını yetiştiriyor.

Kentte özel spor salonları ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki yaz kurslarında eğitimler veren ikinci kademe kick boks antrenörü Taş, Ramazan Bayramı'nda yakınlarını ziyaret etmek için gittiği merkeze bağlı Karabürçek köyünde çocukların günlerini cep telefonları ile oynayarak geçirdiğini, kişisel gelişimlerine yönelik bir şeyler yapmadıklarını fark etti.

Taşımalı eğitim nedeniyle köy okulunun da uzun süredir kapalı olduğunu öğrenen Taş, köy muhtarı Sinan Kazak'a, okulun bir spor salonuna dönüştürülebileceği, kendisinin de gönüllü olarak köye gelip çocuklara kick boks eğitimi verebileceğini söyledi.

Köy halkının da desteğiyle onarılıp temizlenen okul binası, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün malzeme desteğiyle çocukların antrenman yapabileceği spor salonuna dönüştürüldü.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün yaz kursları kapsamına alınan kursta 5-14 yaş aralığında 30 çocuk, her gün kick boks antrenmanı yapmaya başladı.

"Aileler destek olduğu sürece elimden geleni yapacağım"

Antrenör Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde yaşayan çocuklara öncelikle mücadele ruhu kazandırmayı, ardından dünya çapında başarı elde edecek sporcular yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Çocukların ve ailelerin kursu sahiplendiğini belirten Taş, "Burada çocukları çıkarabildiğim en üst seviyeye çıkarmak istiyorum. Aileler destek olduğu sürece elimden geleni yapacağım. Köy okulu yıllardır kullanılmadığı için kötü durumdaydı. Buranın temizliğini öğrencilerle yaptık. Köy halkı da yardım etti. Herkes elinden gelen desteği verdi, ben de sonuna kadar gideceğim." dedi.

Sekiz yaşında tekvandoya başlayan ve spor hayatını ikinci kademe kick boks antrenörü olarak sürdüren Taş, bugüne dek birçok başarılı sporcu yetiştirdiğine dikkati çekerek, "İnşallah bu kurstan dünya şampiyonu yetiştireceğiz. İstiklal Marşı'mızı her yerde okutacağız. Buna canı gönülden inanıyorum. Şimdiye kadar birçok sporcunun başarısında rol oynadım." diye konuştu.

Taş, atıl vaziyetteki köy okulunda yaptığı çalışmanın ülke geneline yayılmasını arzuladığını da sözlerine ekledi.

Köy Muhtarı Sinan Kazak da köy halkının kurstan memnun olduğunu, çocukların boş vakitlerini değerlendirip, kötü alışkanlıklardan uzak kaldıklarını vurguladı.

Miraç Köse: "Kick boksu çok sevdim"

Kursta kick boks eğitimi gören ortaokul öğrencisi Miraç Köse de yaz aylarında köyde çobanlık yaptığını, hayvanları otlattıktan sonra ise kursa katıldığını anlattı.

Spor yapmayı sevdiğini belirten Miraç, "Kick boksu çok sevdim. Gelecekte polis olmak istiyorum, kick boks da yapmak istiyorum. Antrenmanları hiç aksatmıyorum. Alim hoca gibi hoca olup, başka çocuklar yetiştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Burada Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma yapıldı"

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Rıfat Ceylan ise Yaz Okulları Projesi kapsamında 10 bin çocuğa sportif eğitim vermek üzere planlama yaptıklarını aktardı.

Bu kapsamda Karabürçek köyünde de kurs açıldığını bildiren Ceylan, şunları kaydetti:

"Burada Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma yapıldı. Atıl halde bulunan köy okulumuza Alim hocamız aracılığıyla malzeme desteğinde bulunduk. Bu çalışmayı çok değerli buluyoruz. Şehir merkezine ulaşamayan çocuklara yaşadıkları yerde spor yapma imkanı sağladık. Bu nedenle çok değerli bir proje. Spor hem eğlence, hem rekabet için yapılabiliyor. Hiç spor yapamayan çocuklara bu imkan sağlanarak belki de buradan dünya şampiyonları çıkarılabilir. Devletimiz burada insanlara varlığını hissettiriyor. Bu anlamda da projemiz çok değerli."

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Kaynak: AA

Kick Boks, gençlik, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Köy çocuklarının hayatı bayram için köye giden antrenör sayesinde değişti - Son Dakika

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