Köyceğiz\'de 4. Geleneksel 30 Ağustos Zafer Kupası Plaj Voleybol Turnuvası Düzenleniyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4. Geleneksel 30 Ağustos Zafer Kupası Plajda Voleybol Turnuvası gerçekleştirilecek.

Köyceğiz Belediye Başkanlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Köyceğiz Spor Kulübü iş birliğinde, "Evinin Sultanları" projesi kapsamında düzenlenen 4. Geleneksel Zafer Kupası, 29-31 Ağustos tarihleri arasında Köyceğiz Delta Plajında yapılacak. Üç senedir gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Kupası'nın bu seneki konsepti "kadına şiddet ve kadın cinayetleri karşıtlığı" olacak. 4. Geleneksel Zafer Kupası Voleybol Turnuvası'nda takımlar; Kadın: 25+, 30+, 35+ Erkek: 35+ kategorilerinde olacak. Evinin Sultanları ve Efeleri Plajda Voleybol Turnuvası'na katılmak isteyen takımlar 25 Ağustos 2025 tarihine kadar başvuru yapabilecek. - MUĞLA