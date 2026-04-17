Köyceğiz\'de Durgunsu Kano Bahar Kupası Devam Ediyor

Türkiye Kano Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası Yarışları, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde devam ediyor.

Yarışlarda 15 il, 40 kulüpten yaklaşık 270 sporcu dereceye girebilmek için mücadele ediyor. Uluslararası Bahar Kupası'na Azerbaycan Kano Federasyonundan da 8 sporcu katılıyor.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi'ndeki bin metrelik parkurda büyük, genç, yıldız ve minik kategorilerinde dereceye giren sporcuların ödülleri Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, federasyon yönetim kurulu üyesi Üzeyir Kodan tarafından verildi.

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, AA muhabirine, Uluslararası Durgunsu Bahar Kupası'nda yaklaşık 300 sporcuyu Köyceğiz'de misafir ettiklerini söyledi.

Köyceğiz Gölü'nün su sporları açısından çok avantajlı olduğunu belirten Kumcu, "Köyceğiz sadece su sporları anlamında değil birçok doğa sporuna ev sahipliği yapıyor. Özellikle Köyceğiz'in bir tarafta Ağla Yaylası'nda oluşan kar durumundan dolayı kara yönelik çeşitli faaliyetler yapılıyor. Bir taraftan yamaç paraşütü faaliyeti başlıyor. Ekstrem sporlar anlamında da Köyceğiz'imiz gerçekten doğa harikası." diye konuştu.

Köyceğiz'de birçok ülkeden kano ve kürek takımlarının da kamp yaptığına işaret eden Kumcu, ilçenin her mevsim sporculara ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Organizasyon, yarın yapılacak final yarışlarının ardından dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erecek.