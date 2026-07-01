Köyceğiz'de Hentbol Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika
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Köyceğiz'de Hentbol Şampiyonası Heyecanı

Köyceğiz\'de Hentbol Şampiyonası Heyecanı
01.07.2026 22:12
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29. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası, Köyceğiz'de başladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl 29'uncusu düzenlenen Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası başladı.

Köyceğiz Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun işbirliği, Köyceğiz Kaymakamlığının da destekleriyle düzenlenen şampiyonada, çelenk sunumu, saygı duruşu ve Köyceğiz kordonunda tören geçişi yapıldı.

Şampiyonanın açılışında, Muğla Kadın Veteranlar ile Köyceğiz Gençlik, Dumlupınar Üniversitesi ile Köyceğiz Gençlik gösteri maçı yaptı.

Köyceğiz Belediyesi Delta Plajı'nda gerçekleştirilen şampiyonada 22 takım ve 320 sporcu mücadele edecek.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Koordinatörü Serdar Eler, yaptığı konuşmada, 29'uncusunu düzenledikleri etkinlikte, 18 üniversite ve 4 de açıktan gelen takımın mücadele edeceğini söyledi.

Şampiyonaya gelecek yıl daha büyük katılımın olmasını beklediklerini ifade eden Eler, şunları kaydetti:

"Bu sene katılımdan çok memnunuz. Gördüğünüz gibi bütün üniversite gençliği ve onları destekleyen hentbolseverler burada. Bu senenin kendine ait bir özelliği de var. Türkiye Hentbol Federasyonunun kuruluşunun 50. yıl dönümü. Türkiye'ye 4 Şubat 1976'da, adını verdiğimiz Yaşar Sevim hoca tarafından gelen hentbol, üniversiteler tarafından başlanan bir branş oldu. Yani tavandan tabana doğru yayıldı. Bunu da kendi içinde bir tatlı rastlantı olarak söyleyebiliriz."

Törene, Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Asbaşkanı Prof. Dr. Ayşe Türksoy Işım, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Şampiyona, 5 Temmuz'da final maçı ve ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Köyceğiz'de Hentbol Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika

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