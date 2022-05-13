Köyceğiz'de Mavi Yeşil Okullar Projesi Satranç Turnuvası tamamlandı - Son Dakika
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Köyceğiz'de Mavi Yeşil Okullar Projesi Satranç Turnuvası tamamlandı

13.05.2022 09:27
Köyceğiz'de Mavi Yeşil Okullar Projesi Satranç Turnuvası tamamlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen satranç turnuvası başarıyla tamamlandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen satranç turnuvası başarıyla tamamlandı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Mavi-Yeşil okullar projesi çerçevesinde Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu'nda yapılan Satranç Turnuvası ödül töreni ile sona erdi. Satranç Turnuvası Mavi Yeşil Okullar Projesi çerçevesinde Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TSF Köyceğiz Satranç İlçe Temsilciliği işbirliğinde yapıldı. Turnuva sonunda yapılan ödül töreninde, sporculara madalyaları ve katılım belgelerini Muğla İl Temsilcisi Ahmet Murat Yenici, Köyceğiz İlçe Temsilcisi ve Turnuva Başhakemi Atilla Güler ve yarışmaya katılan okulların okul müdürleriyle, turnuvada görev yapan hakemler tarafından verildi. Her kategorinin birincisi olan sporcular Muğla-Menteşede yapılacak olan Muğla Mavi-Yeşil Okullar Projesi Satranç Turnuvası Finaline katılmaya hak kazandı. Satranç Turnuvası finaline hak kazanan oyuncular, 08 Yaş ve Altı Kategorisinde Muhammet Emin Adıyaman-Yangı İlkokulu. 10 Yaş ve Altı Kategorisinde; Emirkan Acar- Beyobası İlkokulu. 12 Yaş ve Altı Kategorisi; Yiğit Günay-Atatürk Ortaokulu oldu. - MUĞLA

Köyceğiz'de Mavi Yeşil Okullar Projesi Satranç Turnuvası tamamlandı
Köyceğiz'de Mavi Yeşil Okullar Projesi Satranç Turnuvası tamamlandı
Köyceğiz'de Mavi Yeşil Okullar Projesi Satranç Turnuvası tamamlandı
Köyceğiz'de Mavi Yeşil Okullar Projesi Satranç Turnuvası tamamlandı
Köyceğiz'de Mavi Yeşil Okullar Projesi Satranç Turnuvası tamamlandı
Köyceğiz'de Mavi Yeşil Okullar Projesi Satranç Turnuvası tamamlandı

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Satranç Turnuvası, Köyceğiz, okullar, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Köyceğiz'de Mavi Yeşil Okullar Projesi Satranç Turnuvası tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köyceğiz'de Mavi Yeşil Okullar Projesi Satranç Turnuvası tamamlandı - Son Dakika
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