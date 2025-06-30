Köyceğiz\'de Yaza Merhaba Veteran Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 'Yaza Merhaba Veteran Voleybol Turnuvası' 27-28-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Köyceğiz Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Yaza Merhaba Veteran Voleybol Turnuvası'na tüm yaş kategorilerinde 23 takım katıldı. Sıcak havaya rağmen takımlar ter dökerek büyük mücadeleler sergiledi. Turnuva sonunda kazanan takımlara kupa ve madalyalar takdim edildi. 30+ kadınlarda, 1.Muğla Voleybol Derneği, 2. Köyceğiz Belediye Spor Kulübü oldu. 35+ kadınlarda, 1. Düğerek Güneş Spor, 2. Gençlik Spor, 3. Sağlık Spor oldu. 40+ kadınlarda, 1.Muğla Voleybol Derneği, 2.Muğla Sıtkı Koçman üniversitesi, 3.Tazelenme Üniversitesi oldu. 35+ mix takımlarda, 1.Az Veteran, 2.Polinom Antalya, 3.Köyceğiz Belediye Spor Kulübü oldu. - MUĞLA