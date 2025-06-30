Köyceğiz'de Yaza Merhaba Veteran Voleybol Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
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Köyceğiz'de Yaza Merhaba Veteran Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Köyceğiz\'de Yaza Merhaba Veteran Voleybol Turnuvası Düzenlendi
30.06.2025 19:46  Güncelleme: 19:48
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 23 takımın katılımıyla gerçekleşen Yaza Merhaba Veteran Voleybol Turnuvası, 27-28-29 Haziran tarihleri arasında düzenlendi. Takımlar, sıcak havaya rağmen büyük bir mücadele sergileyerek ödüller için yarıştı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 'Yaza Merhaba Veteran Voleybol Turnuvası' 27-28-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Köyceğiz Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Yaza Merhaba Veteran Voleybol Turnuvası'na tüm yaş kategorilerinde 23 takım katıldı. Sıcak havaya rağmen takımlar ter dökerek büyük mücadeleler sergiledi. Turnuva sonunda kazanan takımlara kupa ve madalyalar takdim edildi. 30+ kadınlarda, 1.Muğla Voleybol Derneği, 2. Köyceğiz Belediye Spor Kulübü oldu. 35+ kadınlarda, 1. Düğerek Güneş Spor, 2. Gençlik Spor, 3. Sağlık Spor oldu. 40+ kadınlarda, 1.Muğla Voleybol Derneği, 2.Muğla Sıtkı Koçman üniversitesi, 3.Tazelenme Üniversitesi oldu. 35+ mix takımlarda, 1.Az Veteran, 2.Polinom Antalya, 3.Köyceğiz Belediye Spor Kulübü oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Köyceğiz'de Yaza Merhaba Veteran Voleybol Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika

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