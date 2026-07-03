Köyceğiz Gençlikspor\'dan Mas Güreşinde Başarı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Gençlikspor güreşçileri Mas Güreşinde 2 altın 1 bronz madalya kazandı.

Kayseri'de Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından 646 sporcunun katılımı ile düzenlenen Minik ve Yıldızlar Mas Güreşi Türkiye Şampiyonasında, üstün performans göstererek; 2 Altın ve 1 Bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazanarak Muğla'yı ve Köyceğiz'i başarıyla temsil eden Köyceğiz Gençlikspor güreşçileri elde ettikleri derecelerle gururlandırdı.

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Geleneksel Spor Dalları arenasında Muğla'nın ve Köyceğiz'in adını kürsüye yazdıran sporcuları ve antrenörü kutlayarak, başarılarının devamını diledi. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Kayseri'de düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil eden sporcularımız büyük başarı elde etti. Ayça Çomak-Türkiye Şampiyonu, Ecrin Türk-Türkiye Şampiyonu, Aylin Çomak-Türkiye 3.'sü, Eflin Keskin-Türkiye 5.'si oldu. Ayrıca Muğla'mız, Yıldızlar kategorisinde takım halinde Türkiye 4.'sü oldu. Sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA