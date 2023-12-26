Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi Floor Curling Gençler A İl Birinciliği\'nde Gurur Verdi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Floor Curling Gençler A İl birinciliği müsabakaları sona ererken, Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi ele ettiği derecler ile ilçeyi gururlandırdı.

Floor Curling Gençler A İl birinciliği müsabakaları kadın, erkek ve karma kategorilerinde Köyceğiz Kapalı Spor Salonunda gerçekleşti. Floor Curling Gençler A İl birinciliği müsabakalarına Muğla genelinden toplam 19 takım 51 sporcu katıldı. Floor Curling Gençler A İl birinciliği müsabakalarında Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi Kız Takımı ve Karma Takımı il birincisi, Erkek Takımı ise İl üçüncüsü oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan verdi.

Ödül töreni ile ilgili bilgi veren Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli, "Köyceğiz'de düzenlenen Gençler Floor Curling İl Birinciliği müsabakalarına; 19 takım 51 sporcu katıldı. Turnuvaya katılan tüm okullarımızın yöneticilerine, beden eğitim öğretmenlerine, sporcularımıza ve ailelerimize teşekkür ediyoruz. Dereceye giren tüm takımlarımızı tebrik ederiz. İl şampiyonasında dereceye giren öğrencilerimize bölge müsabakalarında başarılar dileriz" dedi.

Turnuvada büyük başarı gösteren Naip Hüseyin Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Okulumuz Floor Curling branşında il genelinde yapılan Liseler Arası Turnuvada Kız Takımı ve Karma Takımı olarak İl birincisi, Erkek Takımı da İl üçüncüsü olmuştur. Başta Öğretmen ve Antrenörlerimiz Murat Kaplan, Ahmet Yöneyler olmak üzere öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA