Köyceğiz Toparlar Ortaokulu Floor Curling İl Birincisi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Floor Curling İl birinciliği müsabakalarına Toparlar Ortaokulu damga vurdu.

2023-2024 Okul Sporları Floor Curling İl birinciliği müsabakaları yıldızlar kız, erkek ve karma kategorilerinde Köyceğiz'de gerçekleşti. Köyceğiz Kapalı Spor Salonu'nda yapılan Floor Curling müsabakalarına 15 takım 40 sporcu katıldı. Sporcular müsabakalarda il şampiyonu olmak için mücadele etti.

Müsabakalar sonunda Yıldız Karma kategorisinde Köyceğiz Atatürk Ortaokulu, Yıldız Kızlar kategorisinde Köyceğiz Toparlar Ortaokulu, Yıldız Erkekler kategorisinde Toparlar Ortaokulu şampiyon oldu. 15 takım ve 40 sporcunun katıldığı müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, ilçede gerçekleştirilen Floor Curling 2023-2024 okul sporları il birinciliği müsabakalarında dereceye giren öğrencilere madalya ve kupalarını takdim etti. Kaymakam Maslak, öğrencileri tebrik ederek, Çanakkale'de yapılacak bölge müsabakalarında başarılar diledi. - MUĞLA