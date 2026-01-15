Köyceğiz Voleybol Turnuvası ödül töreni ile tamamlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 25 takımın 1 ay boyunca mücadele ettiği 'Köyceğiz Voleybol Turnuvası' sona erdi.

Voleybol Turnuvası kapsamında 3'üncülük ve 4'üncülük müsabakasında Karaca Esnaf ile Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü karşı karşıya gelirken, karşılaşmayı 3-1 kazanan Karaca Esnaf turnuvayı 3. sırada tamamladı. Turnuvanın final müsabakasında Köyceğiz Belediye Derneği ile Köyceğiz Kaymakamlığı karşı karşıya geldi. 3-2 biten maçın sonunda Köyceğiz Belediye Derneği turnuvanın şampiyonu oldu. Ödül töreninde 1. olan takım Köyceğiz Belediye Spor Derneği'ne 15 bin TL, 2. olan takım Köyceğiz Kaymakamlığı'na 10 bin TL, 3. olan takım Karaca Esnaf Spor'a 5 bin TL ödül verildi.

Turnuva sonunda konuşan Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, "Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlara, turnuvaya destek veren Nurican Güngör Turizme, katılan takımlara, sporcularımıza, hakemlere ve ilk günden beri maçları takip eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Kaymakam Kumcu, Köyceğiz Kaymakamlığı olarak kazandıkları 10 bin TL ödülü ilçeyi ulusal ve uluslararası arenada temsil eden Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor kulübü sporcularına bağışladıklarını açıkladı. - MUĞLA