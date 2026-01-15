Köyceğiz Voleybol Turnuvası ödül töreni ile tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Köyceğiz Voleybol Turnuvası ödül töreni ile tamamlandı

Köyceğiz Voleybol Turnuvası ödül töreni ile tamamlandı
15.01.2026 10:07  Güncelleme: 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen ve 25 takımın mücadele ettiği voleybol turnuvası sona erdi. Köyceğiz Belediye Derneği şampiyon oldu ve ödüller sahiplerini buldu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 25 takımın 1 ay boyunca mücadele ettiği 'Köyceğiz Voleybol Turnuvası' sona erdi.

Voleybol Turnuvası kapsamında 3'üncülük ve 4'üncülük müsabakasında Karaca Esnaf ile Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü karşı karşıya gelirken, karşılaşmayı 3-1 kazanan Karaca Esnaf turnuvayı 3. sırada tamamladı. Turnuvanın final müsabakasında Köyceğiz Belediye Derneği ile Köyceğiz Kaymakamlığı karşı karşıya geldi. 3-2 biten maçın sonunda Köyceğiz Belediye Derneği turnuvanın şampiyonu oldu. Ödül töreninde 1. olan takım Köyceğiz Belediye Spor Derneği'ne 15 bin TL, 2. olan takım Köyceğiz Kaymakamlığı'na 10 bin TL, 3. olan takım Karaca Esnaf Spor'a 5 bin TL ödül verildi.

Turnuva sonunda konuşan Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, "Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlara, turnuvaya destek veren Nurican Güngör Turizme, katılan takımlara, sporcularımıza, hakemlere ve ilk günden beri maçları takip eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Kaymakam Kumcu, Köyceğiz Kaymakamlığı olarak kazandıkları 10 bin TL ödülü ilçeyi ulusal ve uluslararası arenada temsil eden Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor kulübü sporcularına bağışladıklarını açıkladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Köyceğiz, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Köyceğiz Voleybol Turnuvası ödül töreni ile tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Kameralar önündeki cinayette karar çıktı İşte 17’lik katillere verilen ceza Kameralar önündeki cinayette karar çıktı! İşte 17'lik katillere verilen ceza
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif
İBB’de bayram ikramiyeleri kaldırıldı, memurlar protestoya hazırlanıyor İBB'de bayram ikramiyeleri kaldırıldı, memurlar protestoya hazırlanıyor

10:56
Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen’i küplere bindirdi
Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'i küplere bindirdi
10:33
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
10:27
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
10:09
Ödül törenine Burcu Esmersoy’un Sinem Ünsal’a yaptığı hareket damga vurdu
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu
09:44
Türkiye’nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı Siviller bölgeden boşaltılıyor
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor
09:42
Kim bu adamlar İran’dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 11:10:52. #7.11#
SON DAKİKA: Köyceğiz Voleybol Turnuvası ödül töreni ile tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.