Köyceğizli Öğrenciler Zeka Oyunları Turnuvasında Başarı Yakaladı - Son Dakika
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Köyceğizli Öğrenciler Zeka Oyunları Turnuvasında Başarı Yakaladı

Köyceğizli Öğrenciler Zeka Oyunları Turnuvasında Başarı Yakaladı
12.06.2026 15:17
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Köyceğizli Pelin Yavuz Türkiye 3'üncüsü, Onur Sağun ise 7'ncisi olarak önemli başarılar elde etti.

Konya'da düzenlenen 8. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Türkiye Finali'nde Muğla'yı temsil eden Köyceğizli öğrencilerden Pelin Yavuz Türkiye 3'üncüsü, Onur Sağun ise Türkiye 7'ncisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) iş birliğinde düzenlenen 8. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Türkiye Finali, Konya'da gerçekleştirildi. 81 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen öğrencilerin katılımıyla düzenlenen, Türkiye'nin en geniş katılımlı zeka oyunları organizasyonlarından biri olma özelliğini taşıyan Türkiye finali, 810 finalist öğrenci ve 162 refakatçi öğretmenin iştirakiyle üç gün boyunca büyük bir heyecan içerisinde devam etti. Final programı kapsamında öğrenciler ve öğretmenler için çeşitli kültürel etkinlikler de düzenlendi. Bu kapsamda Mevlana Müzesi ve çevresi, Tropikal Kelebek Bahçesi ile Konya'nın çeşitli tarihi ve turistik mekanları ziyaret edildi. Böylece öğrenciler, yarışma heyecanının yanı sıra Konya'nın kültürel ve tarihi zenginliklerini de yakından tanıma fırsatı buldu. Muğla'yı temsil eden 4 Köyceğiz, 3 Ortaca, 1 Dalaman ve 1 Fethiye olmak üzere toplam 9 öğrenci, il elemeleri ve bölge aşamalarındaki başarılarının ardından Türkiye finallerinde mücadele etti. Turnuva sonunda, İlkokul Motif Kategorisi'nde Dalaman Çiftlik İlkokulu ve Köyceğiz Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Pelin Yavuz, Türkiye 3'üncüsü oldu. Ortaokul Pentago Kategorisi'nde Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Onur Sağun, Türkiye 7'ncisi olarak ilk 10 içerisinde yer aldı. Öğrenciler, ülke genelinden gelen en başarılı rakipleri arasında önemli dereceler elde ederek Muğla'nın gururu oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Türkiye, Eğitim, Spor, Son Dakika

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