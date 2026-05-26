Köyceğizli Sporculardan Bratislava\'da Büyük Başarı

26.05.2026 14:14
Köyceğizli kano sporcuları, Bratislava Yarışları'nda 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kano sporuyla uğraşan iki sporcu Bratislava'da üstün performans göstererek önemli dereceler elde etti.

Slovakya'nın Bratislava kentinde düzenlenen Uluslararası Bratislava Yarışları'nda, üstün performans göstererek, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazanarak Türk bayrağını ve Muğla'yı başarıyla temsil etti. Köyceğizli sporcular Poyraz Yıldırım ve Arda Kaan Demir elde ettikleri derecelerle ilçeyi gururlandırdı. Slovakya'nın Bratislava kentinde düzenlenen Uluslararası Bratislava Yarışları'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Poyraz Yıldırım, K4 Boys A Final 200 metrede birincilik, K1 Boys A Final 200metrede ikincilik, K1 Boys A Final 500metrede ise üçüncülük ede etti. Arda Kaan Demir ise K1 Junior Men A Final 200 metrede yedincilik, K1 Junior Men A Final 500 metrede dördüncülük, K1 Junior Men B Final 1000 metrede birincilik derecelerini elde etti.

Muğla Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Uluslararası arenada Muğla'mızın adını kürsüye yazdıran milli sporcularımızı ve onların yetişmesinde büyük emeği olan antrenörlerimizi kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" ifadeleri kullanıldı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada "Ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada gururla temsil eden sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
