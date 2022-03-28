Köylü kadınlar, play-off'a kalma maçında takımlarına tezahüratlarıyla destek verdi - Son Dakika
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Köylü kadınlar, play-off'a kalma maçında takımlarına tezahüratlarıyla destek verdi

28.03.2022 15:24
Köylü kadınlar, play-off'a kalma maçında takımlarına tezahüratlarıyla destek verdi

Düzce 1. Amatör Küme B Grubu'nda Yazıpınarspor'la play-off etabına kalma maçı oynayan Dadalı Köyü Gençlikspor'un en büyük destekçisi, köylü kadınlar oldu.

Düzce 1. Amatör Küme B Grubu'nda Yazıpınarspor'la play-off etabına kalma maçı oynayan Dadalı Köyü Gençlikspor'un en büyük destekçisi, köylü kadınlar oldu.

Akçakoca İlçe Stadı'na gelen yaklaşık 20 kadın, dün Yazıpınarspor ve Dadalı Köyü Gençlikspor arasında oynanan futbol karşılaşmasını izledi.

Eş ve çocuklarının da mücadele ettiği Dadalı Köyü Gençlikspor'a tezahüratlar ve alkışlarıyla destek veren kadınlar, heyecanlı şekilde maçı takip etti.

Bol pozisyonun yaşandığı müsabaka, Yazıpınarspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Yazıpınarspor böylece Düzce Süper Amatör Ligi'ne çıkmak için play-off oynamaya hak kazandı.

Köylü kadınlar, play-off'a kalma maçında takımlarına tezahüratlarıyla destek verdi
Köylü kadınlar, play-off'a kalma maçında takımlarına tezahüratlarıyla destek verdi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Köylü kadınlar, play-off'a kalma maçında takımlarına tezahüratlarıyla destek verdi - Son Dakika


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