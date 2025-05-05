Kozan'da Mahalleler Arası Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Kozan'da Mahalleler Arası Futbol Turnuvası Başladı

Kozan\'da Mahalleler Arası Futbol Turnuvası Başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde her mahalle futbol takımı kurarak 2 Haziran Kurtuluş Futbol Turnuvası'nı başlattı. Turnuvaya vatandaşlar ilgi gösterdi, final maçı 2 Haziran'da yapılacak.

05.05.2025 20:11
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- Her mahalle takımını kurdu, futbol heyecanı başladı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde her mahalle futbol takımı kurdu, belediye öncülüğünde '2 Haziran Kurtuluş Futbol Turnuvası' heyecanı başladı.

Kozan Belediyesi tarafından 28 mahallenin kendi takımlarını kurduğu mahalleler arası turnuva başladı. 2 Haziran'da final maçı ile şampiyon takımın belirleneceği maçlara vatandaşlarda ilgi gösterdi. Önceki gün başlayan ve iddialı geçen maçların centilmenlikle biteceğini belirten Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, güzel bir turnuva organize edildiğini söyledi.

İlçe gençliğinin zararlı alışkanlıklardan uzak, spor ve sanatla bir arada olduğu etkinlikler için öncülük ettiklerini belirten Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, "Spor ve sanatın Adana'da öncü ilçesi olma adına '2 Haziran Kurtuluş Futbol Turnuvası ile ilçedeki her mahalle kendi takımını kurdu. 3 Mayıs'ta başlayan ve 2 Haziran'da sona erecek olan maçlarımızda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Sporda sanatta ve bilim ışığında gelişen değişen bir Kozan için centilmence ve dostluk içinde geçecek bir turnuva temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kozan'da Mahalleler Arası Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika

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