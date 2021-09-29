Üye Girişi
Kozan'da yaz spor kurslarına yoğun ilgi - Son Dakika

Kozan'da yaz spor kurslarına yoğun ilgi

29.09.2021 12:58
Kozan'da yaz spor kurslarına yoğun ilgi, System.String[]

Kozan Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara katılan yetişkinler, gençler ve çocuklar yazın spor yapmanın ve sağlıklı yaşamanın keyfini çıkardı.

Kozan Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara katılan yetişkinler, gençler ve çocuklar yazın spor yapmanın ve sağlıklı yaşamanın keyfini çıkardı.

Kozan'da Gençlik ve Spor Bakanlığı ilçe müdürlüğü tarafından açılan yaz kurslarının kapanış programı yapıldı. Programa Kaymakam Şafak Gürçam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, İlçe Gençlik Spor Müdürü Kürşad Gültekin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bünyamin Akbulut, Kozan Gençlik Merkezi Müdürü Halil Karadağlı sporcular ve aileleri katıldı.

Kaymakam Şafak Gürçam, Gençlik İlçe Spor Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği içinde yaz boyunca halka yoğun şekilde kurslara katılacak şekilde fırsat planladıklarını ifade ederek, "Bugün de artık yavaş yavaş yaz sonu olması sebebiyle bazı kurslarımız sonlanıyor, bazı kurslar yeni başlıyor. Yüzme kursumuz bu sene ilk kez seyyar havuz getirtildi. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tüm Türkiye çapında uyguladığı proje. Yaklaşık 3 bin öğrencimiz yüzme kursuna katıldı. Yüzme bilmeyen yüzme öğrendi. Yüzme bilenler yüzdüler, spor yapmış oldular. Bunun haricinde polislik, uzmanlık ve BESYO sınavlarına hazırlananlara sahamızı açtık. Vatandaşlarımıza spor yapma amaçlı tesislerimizi açık tuttuk. Onun haricinde spor salonumuzda basketbol, karate ve benzeri sporlarımızı halka açtık. Tesislerimiz yaz boyu 10 bin kişiye spor anlamında hizmet verdi. Gençlerimizin, insanlarımızın spor yapması, spora önem vermesi bizleri mutlu ediyor. İnşallah kış sezonunda da bu hızla ve kalitede spor imkanı sunmaya devam ederiz" diye konuştu.

Kozan İlçe Gençlik Spor müdürü Kürşad Gültekin'de Kozan'ın sporda başarısına değinerek, "Güreşte ve bir çok alanda ulusal ve uluslararası yarışlarda dereceler ile ilçemizi, Adana'mızı gururlandıran gençlerin eğitimlerine ev sahipliği yapıyor onların başarıya koşması için desteklerimizi sürdürüyoruz. Sağlıklı bir yaşamın, teknoloji ve zararlı alışkanlıklarda insanlığı uzak tutan sağlıklı bir toplumun temeli olan spor için tesislerimizde devletimizin bakanlığımın destekleri ile sporcularımızı geleceğe hazırlıyoruz. Emeği geçen ailelerimiz başta olmak üzere tüm sporcularımızı spora olan ilgileri azimleri için kutluyorum. Kış döneminde de sporcularımızın eğitimleri ve antrenmanları için sahalarımızı onlar için hazırlıyoruz" dedi. - ADANA

Kozan'da yaz spor kurslarına yoğun ilgi
Kozan'da yaz spor kurslarına yoğun ilgi
Kozan'da yaz spor kurslarına yoğun ilgi
Kozan'da yaz spor kurslarına yoğun ilgi

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Yüzme, Kozan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kozan'da yaz spor kurslarına yoğun ilgi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yahudilerin cami basıp dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti 13:58 Yahudilerin cami basıp dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim 13:48 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopyala yapıştır yaptı! Birebir aynı sözleri söyledi 13:30 Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopyala yapıştır yaptı! Birebir aynı sözleri söyledi
Sevgililerin kavgası kanlı bitti! Şiddet gören kadın, erkek arkadaşını bıçakladı 13:17 Sevgililerin kavgası kanlı bitti! Şiddet gören kadın, erkek arkadaşını bıçakladı Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım 13:15 Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor 12:48 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor
İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı 12:06 İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde 11:35 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde

Son Dakika Haberleri
14:00 Haluk Levent, SMA hastası çocuklar için televizyon programı yapacak
13:58 Yahudilerin cami basıp dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti
13:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde 3 gündem maddesi yer aldı
13:47 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim
13:45 ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar
13:29 Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopyala yapıştır yaptı! Birebir aynı sözleri söyledi
13:16 Trump'ın eski danışmanından korkutan Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler
13:15 Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım
12:53 Son Dakika magazin haberleri! Son magazin olayları
12:48 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor
Haluk Levent, SMA hastası çocuklar için televizyon programı yapacak Haluk Levent, SMA hastası çocuklar için televizyon programı yapacak         
14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde 3 gündem maddesi yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde 3 gündem maddesi yer aldı         
13:49
ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar         
13:46
Ameliyathanede görev başında ölmek isteyen cerrah, koronavirüs yoğun bakımında hayatını kaybetti Ameliyathanede görev başında ölmek isteyen cerrah, koronavirüs yoğun bakımında hayatını kaybetti         
13:24
Trump'ın eski danışmanından korkutan Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler Trump'ın eski danışmanından korkutan Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler         
13:16
Son Dakika magazin haberleri! Son magazin olayları Son Dakika magazin haberleri! Son magazin olayları         
12:54
13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar         
12:34
Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler         
11:41
Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı         
11:32
Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda         
10:27
Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor         
10:20
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 14:04:45. #1.11#
SON DAKİKA: Kozan'da yaz spor kurslarına yoğun ilgi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement