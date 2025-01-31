Kozlowski: 'Galatasaray'dan 3 puan alacağız'

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- Kacper Kozlowski: " Galatasaray'a karşı 3 puan almak için sahaya çıkacağız"

Gaziantep Futbol Kulübü, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü'nün futbolcularından Polonyalı Kacper Kozlowski, Süper Lig'in 22. haftasında oynayacakları Galatasaray maçı ile ilgili, "Galatasaray'a karşı evimizde 3 puan almak için sahaya çıkacağız" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladı. Top sürme çalışmaları ile devam eden idman, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

"Galatasaray'a karşı evimizde 3 puan almak için sahaya çıkacağız"

Antrenman öncesi ligde oynayacakları Galatasaray maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan 21 yaşındaki Kacper Kozlowski, "Bizim için iyi bir maç, büyük bir maç olacak. Galatasaray'a karşı evimiz oynayacağız. Bu maçtan 3 puan almak için sahaya çıkacağız" dedi.

"Samsun maçında takım olarak da iyi şeyler yapamadık"

Ligde son oynanan Samsunspor maçı ile ilgili de konuşan Polonyalı oyuncu, "Samsun maçında sadece bireysel değil takım olarak da iyi şeyler yapamadık maalesef. Bir şeyler eksikti oyunda. Zaten ben de 45 dakika oyunda kaldım. Ama bu hafta boyunca dersimize iyi bir şekilde çalıştık. ve bu maçı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımızın yanımızda olması bizim için gerçekten önemli"

Taraftar desteğinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan genç 10 numara Kozlowski, "Tabii şunu söylemek istiyorum. Taraftarlarımızın desteği tabii ki bizim için çok önemli. Sadece içerideki maçlarda değil deplasmandaki maçlarda da çok önemli. Onların yanımızda olması bizim için gerçekten önemli. Ama bizlerin de tabii ki iyi bir futbol oynayarak onları daha da stada çekmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Agresif olduğumu düşünmüyorum"

Maçlarda çok kart görmesi ile ilgili soruya da cevap veren Kozlowski, "Şunu söylemek istiyorum. O kadar agresif olduğumu düşünmüyorum aslında ama belki de 10 numara pozisyonda oynayan benim gibi bir futbolcu için agresiflik belki görmediğiniz bir şey olabilir. Ama ben de tabii ki de istemiyorum sarı kart görmeyi böyle maçlarda" diye konuştu.