Kriket Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası Denizli'de yapılacak - Son Dakika
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Kriket Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası Denizli'de yapılacak

Kriket Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası Denizli\'de yapılacak

Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Kriket Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası'na 81 takım ve bin 215 sporcu katılacak. Şampiyona 23-29 Mayıs 2024 tarihleri arasında dört ayrı sahada gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gelişmekte olan spor branşlarını desteklediklerini belirterek şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

22.05.2024 12:15
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Kriket Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Dört ayrı sahada oynanacak şampiyonaya, Türkiye genelinden 81 takım toplamda bin 215 sporcunun katılması bekleniyor.

Denizli'de farklı branşlarda ulusal spor organizasyonları aralıksız devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmalarından Kriket Türkiye Şampiyonası için geri sayım başladı. 23-29 Mayıs 2024 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Kriket Gençler Türkiye Şampiyonası dört ayrı sahada yapılacak. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği müsabakalarda; illerinde gerçekleşen şampiyonalarda dereceye girerek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan 81 takımdan 1215 sporcu mücadele edecek. Müsabakalar Başkarcı Şehit Sami Stadyumu, Gümüşler Zafer Katrancı Sahası, Kınıklı Spor Kompleksi Futbol Sahası ve Akvadi Sahalarında oynanacak.

"Gelişmekte olan spor branşlarını destekliyoruz"

Yarışmalara ev sahipliği yapmaya hazırlanan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde şampiyona için geri sayım başladı. Kriket gibi gelişmekte olan spor branşlarını sonuna kadar desteklediklerini ifade eden Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, şampiyonaya ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. 6 gün sürecek şampiyona için Denizli'ye gelecek tüm takımlara ve sporculara başarılar dileyen İlman, güzel bir şampiyona olmasını diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kriket Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası Denizli'de yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kriket Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası Denizli'de yapılacak - Son Dakika
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