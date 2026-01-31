Kristjan Asllani'nin bilinmeyenleri: Mülteci teknesinden yeşil sahalara uzanan hayat - Son Dakika
Kristjan Asllani'nin bilinmeyenleri: Mülteci teknesinden yeşil sahalara uzanan hayat

31.01.2026 18:42
Beşiktaş'ın İnter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki orta saha Kristjan Asllani'nin hayat hikayesi oldukça ilginç. 2 yaşında ailesiyle bir mülteci teknesinde İtalya'ya göç eden Asllani, zor bir çocukluk yaşadı. İşte Asllani'nin bilinmeyen hayat hikayesi...

Süper Lig devi Beşiktaş, Serie A ekibi İnter'den 23 yaşındaki orta saha Kristjan Asllani'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Arnavut futbolcunun bilinmeyen hayat hikâyesi oldukça dikkat çekti.

2 YAŞINDA MÜLTECİ TEKNESİNDE GÖÇ ETTİ

Arnavutluk'un Elbasan şehrinde dünyaya gelen Asllani, 2 yaşında ailesiyle bir mülteci teknesinde İtalya'nın Toskana Bölgesi'ne göç etti. Babası yol bakım, annesi bir şekerleme şirketinde çalışıyordu. Zor bir çocukluk hayatı olan oyuncu, spora duyduğu derin sevgi nedeniyle 5 yaşında Butese Calcio altyapısında futbola başladı.

10 YAŞINDA EMPOLİ'YE GİTTİ

Arnavut futbolcunun çok kısa sürede her iki ayağını da çok iyi kullanabildiği fark edildi ve 10 yaşında Empoli'nin yolunu tuttu. Burada gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken yıldız isim A Takım'a yükseldi.

İLK SERIE A GOLÜ INTER'E

Asllani, kaderin cilvesi olarak ilk Serie A golünü bonservisinin bulunduğu İnter'e attı. Taraftarı olduğu İnter'e 20 yaşında kiralık olarak transfer olan Asllani, 1 sezon sonra bonservisiyle Milano ekibine katıldı. Bu sezon başında ise Torino'ya kiralık gitti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Tam Beşiktaş oyuncusu.... 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
