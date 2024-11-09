Kristoffersson'dan 7. Şampiyonluk - Son Dakika
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Spor

Kristoffersson'dan 7. Şampiyonluk

2024 Dünya Rallikros Şampiyonası'nın 9. etabı İstanbul'da sona erdi, Kristoffersson şampiyon oldu.

09.11.2024 19:16
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Uluslararası Otomobil Federasyonunun (FIA) düzenlediği 2024 Dünya Rallikros Şampiyonası'nın İstanbul'da yapılan 9. etap yarışları sona erdi.

İstanbul Park'ın ev sahipliğindeki 9. etapta iki ayaklı eleme, yarı final ve final yarışları gerçekleştirildi.

İlk eleme yarışlarında İrlandalı Patrick O'Donovan ve Fin Niclas Grönholm, ikinci elemelerde Fransız Steven Bossard ve İsveçli Johan Kristoffersson, serilerinde birinci sırayı aldı.

Red Bull sporcusu Kristoffersson, eleme yarışlarının ardından organizasyonun bitimine bir etap kala 7. şampiyonluğunu ilan etti.

Yarı finallerde ise Norveçli Ole Christian Veiby ve İsveçli Kevin Hansen serilerinde ilk sırayı elde etti. Final mücadelesinde de Ole Christian Veiby, rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

Kristoffersson 7. kez şampiyon

Dünya Rallikros Şampiyonası'nın en başarılı pilotu Johan Kristoffersson, organizasyondaki 7. şampiyonluğuna ulaştı.

İstanbul'a pilotlar klasmanında büyük puan avantajıyla gelen Kristoffersson, üst üste 5 olmak üzere 7. zaferini elde etti.

İsveçli sürücü, 11. kez düzenlenen organizasyonda daha önce 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 ve 2023'te şampiyonluk yaşadı.

Pilotlar klasmanı

Şampiyonada 2024 sezonu, yarın İstanbul Park'ta yapılacak 10. etapla tamamlanacak.

Son etap öncesi pilotlar klasmanında ilk 5 sıra şu şekilde:

1. Johan Kristoffersson (İsveç): 223 puan

2. Kevin Hansen (İsveç): 179

3. Ole Christian Veiby (Norveç): 172

4. Timmy Hansen (İsveç): 164

5. Niclas Grönholm (Finlandiya): 163

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kristoffersson'dan 7. Şampiyonluk - Son Dakika

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