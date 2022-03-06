Kritik maç öncesi İsmail Kartal'dan motivasyon konuşması geldi: Moralimiz yüksek, iyi hazırlandık - Son Dakika
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Kritik maç öncesi İsmail Kartal'dan motivasyon konuşması geldi: Moralimiz yüksek, iyi hazırlandık

06.03.2022 18:07
Kritik maç öncesi İsmail Kartal'dan motivasyon konuşması geldi: Moralimiz yüksek, iyi hazırlandık

Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Son 3 maçı kazandık. Birlikte çalışarak istediklerimi daha iyi anlayarak, üstüne koyarak yolumuza devam ediyoruz. Enner Valencia'nın bileğinde problem var. Moralimiz yüksek. İyi hazırlandık. Sahamızda kazanmak istiyoruz." dedi.

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'la karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal mücadele öncesinde konuştu.

"MORALİMİZ YÜKSEK"

Trabzonspor maçını kazanmak istediklerini belirten Kartal, "Son 3 maçı kazandık. Birlikte çalışarak istediklerimi daha iyi anlayarak, üstüne koyarak yolumuza devam ediyoruz. Mesut Özil kadroya döndü. Enner Valencia'nın bileğinde problem var. Moralimiz yüksek. İyi hazırlandık." dedi.

"İNŞALLAH HER ŞEY PLANLADIĞIMIZ GİBİ OLUR"

Deneyimli hoca ayrıca, "Abdullah Avcı ile istikrarlı bir Trabzonspor var. Şampiyon olmak istiyorlar. Güçlü bir Trabzonspor var. Rakip kim olursa olsun bugün kazanmak istiyoruz. Taraftarımızın desteğiyle takımımız iyi oynayacaktır. İnşallah her şey planladığımız gibi olur." ifadelerini kullandı.

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Enner Valencia, İsmail Kartal, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kritik maç öncesi İsmail Kartal'dan motivasyon konuşması geldi: Moralimiz yüksek, iyi hazırlandık - Son Dakika


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