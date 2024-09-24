Kros Şampiyonası Hazırlıkları Görüşüldü

Spor

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, 31 Ekim'de yapılacak seçimli olağan genel kurulda federasyon başkanlığına adaylığını açıklayanlara Antalya'da gerçekleştirilecek Avrupa Kros Şampiyonası hazırlıkları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Çintimar'ın katılımıyla yeni başkan adayları ile Avrupa Kros Şampiyonası hazırlık sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Daha önceden başkan adayı olmayacağını açıklayan Fatih Çintimar, adaylıklarını açıklayan Ahmet Karadağ, Halil Akkaş ve Zeki Öztürk'e, Zoom üzerinden Antalya Kepez Dokumapark'ta 8 Aralık'ta başlayacak Avrupa Kros Şampiyonası hazırlık süreci hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.