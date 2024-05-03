Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) "Yön Bulma-Oryantiring Yarışması" yapılacak.
Bilim, Kültür, Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında organize edilecek yarışma, Kanuni Kampüsü'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Alanı'nda 21 Mayıs'ta saat 11.00'de gerçekleştirilecek.
Öğrencilerin fiziksel ve zihinsel becerilerinin geliştirmeleri, kampüs dinazminin ön plana çıkarılması hedeflenen yarışmada birinci olanlara 5 bin lira ödül verilecek.
Son Dakika › Spor › KTÜ'de Yön Bulma-Oryantiring Yarışması Düzenlenecek - Son Dakika
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