KTÜ'de Yön Bulma-Oryantiring Yarışması Düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

KTÜ'de Yön Bulma-Oryantiring Yarışması Düzenlenecek

KTÜ\'de Yön Bulma-Oryantiring Yarışması Düzenlenecek

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan Yön Bulma-Oryantiring Yarışması, Bilim, Kültür, Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek. Yarışma, 21 Mayıs'ta saat 11.00'de Kanuni Kampüsü'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Alanı'nda yapılacak. Yarışmada birinci olanlara 5 bin lira ödül verilecek.

03.05.2024 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) "Yön Bulma-Oryantiring Yarışması" yapılacak.

Bilim, Kültür, Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında organize edilecek yarışma, Kanuni Kampüsü'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Alanı'nda 21 Mayıs'ta saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin fiziksel ve zihinsel becerilerinin geliştirmeleri, kampüs dinazminin ön plana çıkarılması hedeflenen yarışmada birinci olanlara 5 bin lira ödül verilecek.

Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Demokrasi, 15 Temmuz, Karadeniz, Trabzon, Eğitim, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor KTÜ'de Yön Bulma-Oryantiring Yarışması Düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
14:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık
14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
14:15 1 Mayıs’ta polise saldıran Ayşe Beliz İ. dahil 29 kişi gözaltına alındı 1 Mayıs'ta polise saldıran Ayşe Beliz İ. dahil 29 kişi gözaltına alındı
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
14:50 Arda Güler, Real Sociedad maçının ardından Cadiz maçında da ilk 11’de olacak Arda Güler, Real Sociedad maçının ardından Cadiz maçında da ilk 11'de olacak
14:34 Filistin’e destek veren Bella Hadid, baskılara dayanamayıp modelliği bıraktı Filistin'e destek veren Bella Hadid, baskılara dayanamayıp modelliği bıraktı
14:14 Acun Ilıcalı’nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti
14:04 Babasını bıçaklayarak öldürdü Babasını bıçaklayarak öldürdü
14:00 Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı
13:53 Beyoğlu’ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu Beyoğlu'ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu
13:29 Orman işçileri insan kafatası ve kemikleri buldu Orman işçileri insan kafatası ve kemikleri buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 15:25:40. #1.12#
SON DAKİKA: KTÜ'de Yön Bulma-Oryantiring Yarışması Düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement