Küçük çocuğun Sadettin Saran'dan istediği şey şoke etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Küçük çocuğun Sadettin Saran'dan istediği şey şoke etti

Haberin Videosunu İzleyin
Küçük çocuğun Sadettin Saran\'dan istediği şey şoke etti
03.02.2026 09:45  Güncelleme: 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Küçük çocuğun Sadettin Saran\'dan istediği şey şoke etti
Haber Videosu

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Kocaelispor'u 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın Kocaeli Stadyumu’ndan ayrıldığı sırada küçük bir taraftar, Saran’a seslenerek “Başkanım 10 TL’niz var mı? Fenerliyim” dedi. Bu anlar kısa sürede viral oldu.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'u Marco Asensio ve Nene'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirirken, ligde ilk 20 haftayı 20 yıl aradan sonra namağlup tamamladı.

STADYUM ÇIKIŞINDA GÜLÜMSETEN AN

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Kocaeli Stadyumu'ndan ayrıldığı sırada küçük bir taraftar, Saran'a seslenerek "Başkanım 10 TL'niz var mı? Fenerliyim" dedi. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Saadettin Saran, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Küçük çocuğun Sadettin Saran'dan istediği şey şoke etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Su19785507+ Su19785507+:
    dilenmek artık istemek oldu. çocuklar da uyanıklık yapmaya başladı. bu engellenmeli. çocuklar buna alışmamalı 11 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
Bu karenin 1 saniye sonrası facia Bu karenin 1 saniye sonrası facia
En-Nesyri teklifi kabul etti İşte yeni takımı En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Ünal Aysal’ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı
İngiliz ekibinden gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest İngiliz ekibinden gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest
2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi ’Bayrak Sevgisi’ ile başladı 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi 'Bayrak Sevgisi' ile başladı

10:45
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
10:28
Fatih Ürek’in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
10:22
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
09:54
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
08:51
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 10:57:05. #7.11#
SON DAKİKA: Küçük çocuğun Sadettin Saran'dan istediği şey şoke etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.