Küçükçekmece Belediyesi, Down Sendromlu ve Atipik Otizmli Çocuklara Ücretsiz Spor Eğitimleri Sunuyor

Spor

Küçükçekmece Belediyesi tarafından,down sendromlu ve atipik otizmli çocuklara yönelik ücretsiz spor eğitimleri başladı. 6-12 yaş aralığındaki çocukları kapsayan eğitimler Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

30 öğrencinin yararlandığı eğitimler sırasında uygulanan metotlar, çocukların ince motor, genel kaba motor, özel kaba motor, el göz koordinasyonu, odaklanma becerisi, denge, öz bakım beceri hedefleri, yaşam beceri hedefleri üzerine gerçekleştiriliyor.

HAZAR: ÇOCUKLARI GENEL YETENEKLERİNE BAĞLI OLARAK SPOR OKULLARINA YÖNLENDİRİYORUZ

Atipik otizm ve down sendromlu çocuklarla temel bir spor eğitimi gerçekleştirdiklerini aktaran Spor Eğitmeni Batuhan Hazar, "Eğitim esnasında çocukların genel yeteneğine bağlı ince motor, kaba motor ve psikomotor becerilerine bakıyoruz. Eğitimli olan çocuklar daha sosyal ve kendi eğitimini kendisi tamamlayabilecek düzeye gelebilecek seviyede oluyorlar. İlk geldiği zamanlarda çocukların kendi özel yeteneğine bakıp, basketbol, futbol, voleybol, jimnastik, teakwando gibi branşlarda uygun olan spor okullarımıza yönlendirme yapıyoruz" dedi.

EROL: OĞLUMDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER GÖZLEMLİYORUM

Spor eğitimlerinin atipik otizmli oğlu Eymen'e büyük katkılar sağladığını ifade eden Aslıhan Erol, "Küçükçekmece'de ikamet ediyorum. Belediyemizin spor etkinliklerinden çok memnun kaldım. Oğlumun spor eksikliği vardı, duyu ile alakalı sorunları vardı. Buraya gelmeye başladıktan sonra kaslarındaki güçsüzlükler onarıldı. Dikkat bozukluğu vardı. Okulda disiplinle problemi vardı. Artık komut almaya başladı, arkadaşlarıyla uyum içerisinde olmaya başladı. Burada kendisine uygun olan spor eğitimini alıyor. Eymen spor yaparken, ben de burada çok konforlu bir şekilde onu izliyorum. Buraya çok mutlu geliyor. Çevremdekilerde değişimi fark ediyor. Hepimiz veliler olarak buradan mutlu ayrılıyoruz. Oğlumu buradan aldığımda mutluluktan gözleri dolu dolu bir şekilde eve götürüyorum. Küçükçekmece Belediyesi'ne ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Çocuğunu özel spor eğitimlerine getiren Ebru Aydın ise "Belediye sayesinde böyle bir etkinliğin olduğunu öğrendik. Çocuklar için çok faydalı. Benim oğlum futbola düşkün. Sağ olsun hocalarımız çok ilgileniyor. Çocuğumun özgüveni yerine geliyor, sosyal aktiviteleri sevmeye başladı. Kendini daha iyi hissediyor. Eğitimden önce özel kulüplere yazdırdık ama burada daha mutlu. Bu tarz aktivitelerin artırılmasını istiyorum. Kemal Çebi'ye teşekkür ediyorum" dedi.

Eğitimlerin birebir olarak yapıldığı, spor etkinliklerine başvurular; Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi Kapalı Spor Salonu'ndan gerçekleştiriliyor.