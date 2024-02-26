Küçükçekmece Sinopspor Başkanı: Hedefimiz Play-off ve 2. Lig

Küçükçekmece Sinopspor Başkanı Rafet Orhan, sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını fakat devre arası transferiyle toparlandıklarını belirterek, hedeflerinin ilk olarak play-off oradan da 2. Lig olduğunu söyledi.
Küçükçekmece Sinopspor Başkanı Rafet Orhan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Sezon başında arzu ettikleri futbolu oynayamadıklarını söyleyen Orhan, "2. yarıyla birlikte, katılan kardeşlerimizin burayı benimsemesi, bizleri sevmesi, bizlerin onları sevmesi güzel bir aile ortamı oluşturdu. Şu anda futbol güzelliğinin yansıdığı takım Küçükçekmece Sinopspor. Bizi değil, biz onları zorluyoruz. Onlar bizim önümüzde. Bizim önümüzde 5 takım var. Hepsi de birbirinden saygı değer başkanları, yönetimleri ve futbolcu kardeşlerimiz. Hepimiz Türk futboluna hizmet ediyoruz. Galibiyeti mağlubiyet tabii bu işin doğasında var. Bu işin öbür taraflarında biz yokuz. Bu kulüp hiç olmadı, olmayacak. Bizim önümüzdeki takımlara başarılar dilerim ama enselerindeyiz. Kısa zamanda yakalayacağız. Hedefim olmazsa benim keyif almam, zevk almam. Bu işi de yapmam. Sezon başında bu takımı 2. Lig'e çıkarmak için plan yaptık. İlk defa 3. Lig'e çıktı. 3. Lig'in havasını, sıkıntılarını tam anlamıyla bilemiyorduk. Şu anda öğrendik. İkinci yarıyla birlikte toparlandık. Hedefimiz play-off. Oradan da 2. Lig" şeklinde konuştu.
Devre arasında 10 transfer yapıp, 12 futbolcuyla da yollarını ayırdıklarını ifade eden Başkan Orhan, "Şu anda aldığımız oyuncuların 5-6 tanesi üst düzey, tanınan oyuncuları kulübümüze kattık. Onlar da hem futbolcu olarak kaliteli hem de insan ve karakter olarak çok değerli kardeşlerim. Onlara da teşekkür ediyorum" dedi.
"100 yıllık kulüplerle yakında burada maç oynayacağız"
Yeni statları ilgili de konuşan Rafet Orhan, " İstanbul'da çok kulüp olduğu için herkesin böyle bir sahası yok. Şu anda biz burada evimizdeyiz. Gelenleri çok güzel karşılayabiliyoruz. Burada keyif içinde antrenman yapıyoruz. Burada mağlubiyetimiz olmadı olmayacak inşallah böyle devam edeceğiz. Burada büyük takımlarla oynama hayalimiz var. Çok uzun sürmeyecek. Burada söylüyorum. Türk futboluna çok büyük hizmetler yapan 100 yıllık kulüplerle yakında burada maç oynayacağız" ifadelerini kullandı.
"Gelecek yıldan itibaren Küçükçekmece Sinopspor'un altyapısı da konuşulacak"
Son olarak taraftarlara mesaj gönderen Başkan Orhan, "Taraftarımızın bizim her şeyimiz. Onlar yağmurda çamurda bizimle beraber üzülüp, bizimle beraber sevinen kardeşlerimiz. Onlar olmasa zaten bu işin keyfi de yok. Onlara selamlarımızı gönderiyorum. Her zaman onların yanındayım. Onlar da benim yanımda. Çok güzel bir aile olduk. Birlikte Türk futboluna hizmet etmeye devam edeceğiz. Hedefimiz altyapı olacak. Gelecek yıldan itibaren de Küçükçekmece Sinopspor'un altyapısı da konuşulacak" diye konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Küçükçekmece Sinopspor Başkanı: Hedefimiz Play-off ve 2. Lig - Son Dakika
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. Karakeçili, istifa mesajında İYİ Parti lideri Meral Akşener'i bilgili bir siyasetçi ve tecrübeli bir orkestra şefi olarak tanımlayarak, parti yönetiminin siyasal bir gürültü kaynağına dönüştüğünü belirtti.
Erzincan'da yaşanan altın madeni faciasının ardından Elazığ'da da bir maden ocağında göçük meydana geldi. 3 işçinin toprak altında kaldığı belirtilirken, AFAD ve UMKE gibi ekipler olay yerine sevk edildi. Elazığ Valisi Ömer Toraman, 1 işçinin kurtarıldığını ve diğer 3 işçi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. AFAD ise gelişmeleri takip ettiklerini duyurdu.
Ekonomi Profesörü Seyfettin Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Haberler.com Youtube kanalında yaptığı faiz tahminleri gerçekleşti. Erdoğan, TCMB'nin artık faiz artırımına gitmeyeceğini ve bu durumun piyasaları zorlayacağını öngörmüştü. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da bu görüşe katıldığı ve faiz artırımına gitmediği görüldü.
Sapanca'da down sendromlu Zeynep Genç, balkondan sarkarken annesi tarafından tutulduğu sırada elinden kayarak düştü. Ancak bir vatandaş tarafından havada yakalanan çocuk, beton zemine düşmekten son anda kurtuldu. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Derya Uluğ'un son konserinde Şinanay şarkısını söylediği esnada Fenerbahçeli taraftara Galatasaray için küfrettirdiği konuşulunca cevap gecikmedi. Görüntülerinin tepki çekmesinin ardından videonun uzun halini yayınlayan Uluğ "Gördüğünüz bir video üzerinden, birini haksızca, hiç tasvip etmediği bir şeyi yapmış gibi göstermenin kime ne zaman ne faydası olmuştur ki" diyerek küfrettirdiği söylentisini yalanladı.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında 250 gramlık pidenin İstanbul ve Ankara'da 15 liradan satılacağını duyurdu. Hatırlanacağı üzere geçen yıl 300 gramlık Ramazan pidesi 10 TL'den satılıyordu.
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren düzenleme bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na geliyor. Emeklinin bayram ikramiyesini yüzde 50 artışla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkaracak maddeyi de içeren 8. Yargı Paketi yeni haftada Genel Kurul'da ele alınacak. Yargılama süreçlerine ilişkin yeni düzenlemeler de getirecek teklife göre örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak.
LaLiga lideri Real Madrid'in Sevilla'yı ağırladığı maçta Arda Güler büyük bir şanssızlık yaşadı. Ancelotti, Arda Güler'i oyuna almak üzereyken Real Madrid gol atınca deneyimli teknik adam, milli futbolcuyla ilgili kararından vazgeçti. Maç sonu konuyla ilgili bir açıklama yapan tecrübeli teknik adam, "Modric'in golünden önce Arda için planım vardı ama golden sonra fikrimi değiştirdim. Arda bu kararımı anlayacaktır. Anlamazsa da yapacak bir şey yok" dedi.
Bir süredir ALS hastalığıyla mücadele eden Star Trek ve Captain Marvel yıldızı Kenneth Mitchell, 49 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Sizin düşünceleriniz neler ?