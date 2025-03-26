Küçükler Basketbol Mücadelesi Sona Erdi - Son Dakika
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Küçükler Basketbol Mücadelesi Sona Erdi

Küçükler Basketbol Mücadelesi Sona Erdi

Elazığ'da Küçükler Basketbol Grup müsabakaları 175 sporcuyla tamamlandı, finalistler Türkiye şampiyonasına katılacak.

26.03.2025 18:51
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Elazığ'da Okul Sporları kapsamında Küçükler Basketbol Grup müsabakası 175 sporcunun katılımı ile sona erdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Ahmet Aytar Spor Salonunda düzenlenen Okul Sporları kapsamında Küçükler Basketbol Grup Müsabakaları 26 Mart günü final maçları oynanarak sona erdi. Düzenlenen müsabakaya 10 ilden 175 sporcu mücadele gösterdi. Genç sporcuların yeteneklerini sergilediği organizasyonda kıyasıya rekabet yaşanırken gruplarında birinci olan takımlar Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde düzenlenen Okul Sporları kapsamında Küçükler Basketbol Grup Müsabakasında üstün derecede performanslar sergilendi. Düzenlenen müsabakaya 10 ilden 12 kız 9 erkek takım olmak üzere toplamda 175 sporcu katılım sağladı. Gençlerimizin spor yoluyla kendilerini geliştirmelerine ve topluma faydalı bireyler olmalarına destek olmak bizim öncelikli hedefimizdir. Gruplarında 1. olan takımlar Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Dereceye giren takımlarımızı ve antrenörlerimizi tebrik ederiz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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