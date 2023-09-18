Savaş Cebeci'nin kavga başlamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Savaş Cebeci'nin kavga başlamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Son Güncelleme: 18.09.2023 23:11

Kanlar içerisinde kalan Savaş Cebeci'nin son videosunda, Kaan Kazgan'a adres verdiği ve kavga başlamadan dakikalar önce Kaan Kazgan'a küfürler savurduğu ortaya çıktı.

Milyonlarca izlenen Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan kavgasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kanlar içerisinde kalan Cebeci'nin videolarda Kazgan'a adres verdiği ve kavga başlamadan önce küfürler savurduğu görülüyor.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kanlı biten kavga başlamadan önce bir araya gelen ikiliye ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Savaş Cebeci'nin Kaan Kazgan'a küfrettiği ve saatler öncesinde adres verip düelloya davet ettiği görüldü.

NE OLMUŞTU?

Fenomen ve vücut geliştirme koçu Savaş Cebeci'nin "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" sözlerine profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'ın yanıt vermesi üzerine ikili arasında gerginlik çıktı. Birbirlerine düelloya davet eden ikili, kavga etti. Kanlı biten kavga, Savaş Cebeci'nin pes etmesinin ardından son buldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Savaş Cebeci'nin kavga başlamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Savaş Cebeci'nin kavga başlamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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