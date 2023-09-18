Savaş Cebeci'nin kavga başlamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Kanlı biten kavga başlamadan önce bir araya gelen ikiliye ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Savaş Cebeci'nin Kaan Kazgan'a küfrettiği ve saatler öncesinde adres verip düelloya davet ettiği görüldü.

Milyonlarca izlenen Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan kavgasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kanlar içerisinde kalan Cebeci'nin videolarda Kazgan'a adres verdiği ve kavga başlamadan önce küfürler savurduğu görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Fenomen ve vücut geliştirme koçu Savaş Cebeci'nin "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" sözlerine profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'ın yanıt vermesi üzerine ikili arasında gerginlik çıktı. Birbirlerine düelloya davet eden ikili, kavga etti. Kanlı biten kavga, Savaş Cebeci'nin pes etmesinin ardından son buldu.