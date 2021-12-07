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Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan ne kadar ücret istiyor? - Son Dakika

Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan ne kadar ücret istiyor?

07.12.2021 13:53
Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan ne kadar ücret istiyor?

Golcü arayışındaki Galatasaray, boştaki Cedric Bakambu ile temasa geçti. Bir dönem Bursaspor forması giyen Bakambu'nun, 3 milyon euro net ücret istediği öğrenildi.

Çin'den ayrılma kararı alan ve forvet araşışındaki Galatasaray'ın da listesinde bulunan 30 yaşındaki Cedric Bakambu, devre arasında Avrupa'ya dönmek istiyor.

Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan istediği para ortaya çıktı

VİLLARREAL'DEN 2.5 İSTEDİ

Eski kulübü Villarreal ile görüşen Kongolu yıldızın, sezon başına 2.5 milyon euro'dan 3.5 yıllık kontrat talep ettiği ileri sürüldü.

ASLAN'A '3 MİLYON EURO' DEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre Bakambu'nun Türkiye'ye dönüş için şartı ise yıllık 3 milyon euro. Galatasaray

SOĞUK BAKTILAR

Aslan bu talebe soğuk baktı. Bakambu ile bir kez daha görüşülecek. Oyuncunun bonservissiz olması Galatasaray'ın iştahını kabartan etken.

Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan ne kadar ücret istiyor?

Çin Halk Cumhuriyeti, Cedric Bakambu, Galatasaray, Villarreal, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan ne kadar ücret istiyor? - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan ne kadar ücret istiyor? - Son Dakika
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