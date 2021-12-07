Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan ne kadar ücret istiyor?

Çin'den ayrılma kararı alan ve forvet araşışındaki Galatasaray'ın da listesinde bulunan 30 yaşındaki Cedric Bakambu, devre arasında Avrupa'ya dönmek istiyor.

VİLLARREAL'DEN 2.5 İSTEDİ

Eski kulübü Villarreal ile görüşen Kongolu yıldızın, sezon başına 2.5 milyon euro'dan 3.5 yıllık kontrat talep ettiği ileri sürüldü.

ASLAN'A '3 MİLYON EURO' DEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre Bakambu'nun Türkiye'ye dönüş için şartı ise yıllık 3 milyon euro. Galatasaray

SOĞUK BAKTILAR

Aslan bu talebe soğuk baktı. Bakambu ile bir kez daha görüşülecek. Oyuncunun bonservissiz olması Galatasaray'ın iştahını kabartan etken.