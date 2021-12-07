Çin'den ayrılma kararı alan ve forvet araşışındaki Galatasaray'ın da listesinde bulunan 30 yaşındaki Cedric Bakambu, devre arasında Avrupa'ya dönmek istiyor.
Eski kulübü Villarreal ile görüşen Kongolu yıldızın, sezon başına 2.5 milyon euro'dan 3.5 yıllık kontrat talep ettiği ileri sürüldü.
Sabah'ta yer alan habere göre Bakambu'nun Türkiye'ye dönüş için şartı ise yıllık 3 milyon euro. Galatasaray
Aslan bu talebe soğuk baktı. Bakambu ile bir kez daha görüşülecek. Oyuncunun bonservissiz olması Galatasaray'ın iştahını kabartan etken.
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Son Dakika › Spor › Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan ne kadar ücret istiyor? - Son Dakika Spor