Üye Girişi
Kulaspor Play-Off'a göz kırptı - Son Dakika

Kulaspor Play-Off'a göz kırptı

30.01.2022 17:47
Kulaspor Play-Off'a göz kırptı

Manisa Süper Amatör Ligi C grubunda mücadele eden Kulaspor, 12.hafta müsabakaları kapsamında evinde ağırladığı rakibi Kapancıspor'u 3-1 mağlup etti.

Manisa Süper Amatör Ligi C grubunda mücadele eden Kulaspor, 12.hafta müsabakaları kapsamında evinde ağırladığı rakibi Kapancıspor'u 3-1 mağlup etti. Play-Off müsabakaları öncesinde oldukça önemli bir galibiyet alan Kulaspor, ikili averajda üstünlük sağlayarak 2'nci sıraya yükseldi.

Manisa Süper Amatör Ligi C grubunda mücadele eden Kulaspor, 12. hafta karşılaşmasında sahasında Kapancıspor'u ağırladı. Jeopark Stadı'nda oynanan mücadeleye galibiyet parolasıyla çıkan Kula ekibi, 39.dakikada Mutlu Dönmez'in ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarının ilk dakikalarında da oyunda üstünlük sağlayan Kulaspor, 53.dakikada kaptan Bekir Gökoğlan'ın attığı kafa golüyle durumu 2-0'a getirdi. Kaptan Bekir'in golünün ardından çıkan tartışmalarda kırmızı kart görerek oyunda 10 kişi kalan Kapancıspor, 64.dakikada kazandıkları penaltı ile farkı 1'e indirdi. Maçın normal süresine 5 dakika eklenmesiyle gol arayışlarını artıran Kulaspor, 90+4'te penaltı kaçırmalarına rağmen penaltının hemen ardından kazandıkları köşe vuruşunda Mustafa Önal'ın kafa golüyle 3-1 öne geçti. Bu sonuca göre, Kulaspor ve Kapancıspor'un puanları eşitlenirken, Kulaspor son dakikada bulduğu golle ikili averajda üstünlük kurdu. Play-Off müsabakaları öncesinde önemli bir galibiyet alan Kulaspor, önümüzdeki hafta Tepeköyspor'a konuk olacak ve bu maçta alınacak skora göre Play-Off oynamaya hak kazanacak. - MANİSA

Kulaspor Play-Off'a göz kırptı
Kulaspor Play-Off'a göz kırptı
Kulaspor Play-Off'a göz kırptı
Kulaspor Play-Off'a göz kırptı
Kulaspor Play-Off'a göz kırptı
Kulaspor Play-Off'a göz kırptı

YORUMLAR
500

Play Off, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kulaspor Play-Off'a göz kırptı - Son Dakika Spor


Seçim hattı kızışıyor! HDP üçüncü ittifak için ilk hamlesini yaptı Seçim hattı kızışıyor! HDP üçüncü ittifak için ilk hamlesini yaptı         
16:47
Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu         
14:41
İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok         
13:48
Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş         
12:27
WhatsApp grubuna mesaj attı, tazminat alamayacağına karar verildi WhatsApp grubuna mesaj attı, tazminat alamayacağına karar verildi         
11:10
Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama         
10:37
Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap         
22:04
Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde         
19:18
Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu         
17:57
Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor         
17:12
Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah         
16:57
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir         
16:47
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor         
15:52
Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti         
13:28
Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var         
13:27
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07
Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada         
12:16

Son Dakika Haberleri
17:15 Gece vakti derin sularda korku dolu anlar! Gözleri parlayan yaratık, balıkçıya saldırdı
17:15 Son Dakika: Avustralya Açık'ta tarihi final! 5.5 saat süren maçta şampiyon Rafael Nadal
17:03 Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı büyüleyen anlar: Tarihi bir gündeyiz
17:02 İmamoğlu'ndan Trabzon'daki küçük çocukla ilgili açıklama!
16:59 Selin Ciğerci transparan pantolonuyla iddialı pozlar verdi
16:41 Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da!
16:20 Karda doğa yürüyüşü renkli anlara sahne oldu
16:21 Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine giyim ve gıda yardımı
16:15 Kıbrıs Türk'ü oyuncu kendisine gelen teklifi yıllar sonra açıkladı: Önünde karısıyla cinsel ilişkiye girmem için 15 bin euro teklif etti
16:10 Kılıçdaroğlu, Trabzon'daki küçük çocuğun kendisine yönelik söylemleri hakkında konuştu: Lütfen kötü söz söylemeyin
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 17:53:16. #1.13#
SON DAKİKA: Kulaspor Play-Off'a göz kırptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement