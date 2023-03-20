Fatih Terim'le alakalı iddia kulislerde bomba etkisi yarattı: Milletvekili adayı mı oluyor? - Son Dakika
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Fatih Terim'le alakalı iddia kulislerde bomba etkisi yarattı: Milletvekili adayı mı oluyor?

20.03.2023 17:14

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra başka bir takım çalıştırma kararı almayan Fatih Terim'e hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı'ndan teklif gittiği iddiası kulisleri karıştırdı. Deneyimli çalıştırıcının siyasete atılmayı düşünmediği için bu teklifleri kibarca reddettiği belirtildi.

Siyaset camiası, seçime sayılı günler kala her dönem olduğu gibi yine spor dünyasının tanınan yüzlerini saflarına katabilmek için birçok isme teklif götürüyor. Kulislerde bu isimlerin başında Fatih Terim'in geldiği konuşulurken, deneyimli hocanın son kararını verdiği öne sürüldü.

MİLLETVEKİLİĞİ TEKLİFİNİ REDDETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçim öncesi çalışmalarını sürdüren siyasi partilerden, Fatih Terim'e milletvekilliği teklifi geldiği konuşuluyor. Deneyimli hocanın ise bu teklifleri kibarca reddederek siyasete atılmayı düşünmediğini belirttiği iddia edildi.

1 YILDAN FAZLA SÜREDİR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

10 Ocak 2022 yılında Galatasaray ile yollarını ayıran Fatih Terim, o dönemden bu yana takım çalıştırmadı. O dönem başkan Burak Elmas ile arası açılan Terim'in sarı-kırmızılı kulüpten ayrılığı olaylı olmuştu.

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Son Dakika Spor Fatih Terim'le alakalı iddia kulislerde bomba etkisi yarattı: Milletvekili adayı mı oluyor? - Son Dakika


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