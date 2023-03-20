Siyaset camiası, seçime sayılı günler kala her dönem olduğu gibi yine spor dünyasının tanınan yüzlerini saflarına katabilmek için birçok isme teklif götürüyor. Kulislerde bu isimlerin başında Fatih Terim'in geldiği konuşulurken, deneyimli hocanın son kararını verdiği öne sürüldü.
14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçim öncesi çalışmalarını sürdüren siyasi partilerden, Fatih Terim'e milletvekilliği teklifi geldiği konuşuluyor. Deneyimli hocanın ise bu teklifleri kibarca reddederek siyasete atılmayı düşünmediğini belirttiği iddia edildi.
10 Ocak 2022 yılında Galatasaray ile yollarını ayıran Fatih Terim, o dönemden bu yana takım çalıştırmadı. O dönem başkan Burak Elmas ile arası açılan Terim'in sarı-kırmızılı kulüpten ayrılığı olaylı olmuştu.
Son Dakika › Spor › Fatih Terim'le alakalı iddia kulislerde bomba etkisi yarattı: Milletvekili adayı mı oluyor? - Son Dakika