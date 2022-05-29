Kulüp tarihinde ilki başardılar! 1. Lig'e yükselen son takım belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kulüp tarihinde ilki başardılar! 1. Lig'e yükselen son takım belli oldu

29.05.2022 23:10
Kulüp tarihinde ilki başardılar! 1. Lig'e yükselen son takım belli oldu

TFF 2. Lig play-off final maçında Bodrumspor, Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

Bodrumspor ile Karacabey Belediyespor, TFF 2. Lig play-off final karşılaşmasında Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 kazanan Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

BODRUMSPOR TARİHİNDE İLK KEZ 1. LİG'E YÜKSELDİ

Bodrumspor'a karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Erdem Çetinkaya, 39. dakikada Samet Yalçın ve 53. dakikada Cenk Şen kaydetti. Karacabey Belediyespor'da Berk Ali Nizam, 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu zaferle Bodrumspor tarihinde ilk kez Spor toto 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Yeni sezonda 1. Lig vizesi alan diğer takımlar Pendikspor ve Sakaryaspor olmuştu.

YORUMLAR
500

Spor Toto 1. Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kulüp tarihinde ilki başardılar! 1. Lig'e yükselen son takım belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
21:10 Ve beklenen oldu: Vaka sayıları üç gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımalardaki maske zorunluluğu kalktı
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında çocuklar sahneye fırlayıp selfie çektirmek istediler
21:06 İngiltere futbolunun efsane takımı Nottingham Forest 23 yıl sonra Premier Lig'e geri döndü
20:35 Anadolu Efes-Galatasaray Nef maçına giden Galatasaray Başkanı Burak Elmas salonu terk etti!
20:31 Mehmetçik'ten teröriste geçit yok! Barış Pınarı Ve Zeytin Dalı'da saldırıya hazırlanan 15 terörist etkisiz hale getirildi
20:03 Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması: Suriye'de teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz
20:02 Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor finale yükseldi! Süper Lig'e çıkmak için Bandırmaspor ile karşılaşacaklar
19:59 İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamalarına 560 bin kişi katıldı
19:28 Schumacher ölümden döndü! İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı
18:55 Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 23:25:20. #1.13#
SON DAKİKA: Kulüp tarihinde ilki başardılar! 1. Lig'e yükselen son takım belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement