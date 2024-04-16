Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, TFF seçimlerinin haziran ayı başında yapılmasını istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, TFF seçimlerinin haziran ayı başında yapılmasını istiyor

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, TFF seçimlerinin haziran ayı başında yapılmasını istiyor

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, TFF seçimlerinin haziran ayı başında yapılmasının uygun olduğunu belirtirken, kulüplerin ortak düşüncesinin yeni bir kadroyla yeni sezon hazırlıklarının yapılmasının daha iyi olacağını aktardı. Ali Koç ayrıca, TFF yöneticilerinin kulüpleri arayarak destek konuşmaları yapmalarını yadırgadıklarını belirtti ve mevcut başkanın aday olmayacağı yönünde genel bir kanı olduğunu ifade etti.

16.04.2024 21:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, TFF seçimlerinin haziran ayı başında yapılmasının uygun olduğunu belirtirken, kulüplerin ortak düşüncesinin yeni bir kadroyla yeni sezon hazırlıklarının yapılmasının daha iyi olacağını aktardı.

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'ta bulunan binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, 18 Temmuz'da yapılacağı açıklanan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimli genel kurulunun, tarihinin değiştirilmesinin tek gündem maddesi olduğunu dile getirdi. Koç, "Türk futbolunun menfaati için seçimlerin en kısa zamanda yapılması. Bunun için muhtelif yöntemler var. Hukuken bunun iki yöntemi var. İmza toplamayla seçime gidersek en erken haziran ayının üçüncü haftasında seçim oluyor. Ama bizim istediğimiz haziran ayının başında olması. Bunun için de Türkiye Futbol Federasyonunun alacağı kararla mümkün. 18 Temmuz'un, yeni sezon yapılanması ve yeni gelecek başkanın elini kolunu bağlaması açısından uygun olmayacağını düşünüyoruz. Bu konuda fikir birliği var. Diyalogla yapalım, diyalog ve imzayla yapalım, imzayla zaten yapmak zorundalar gibi değişik düşünceler var. Burada mutabık kalınan konu, seçimlerin en kısa tarih olan haziran ayı başında olması. TFF'nin iradesiyle yapılacak seçimin en çabuk yapılma takvimi 22 gün. Bugünden hareket edersek mevcut sezonun bitiminde seçimlerin yapılması söz konusu. Yeni gelecek federasyonun önünün daha açık olacağını düşünüyoruz. kulüpler Birliği olarak ortak hareket etme kararı aldık. Haziran ayı için seçim isteyeceğiz. Bir heyet oluşturduk. Bu heyet, TFF'yi ziyaret ederek aldığımız kararları, duygu ve düşünceleri kendilerine aktarıp, erken seçimi neden talep ettiğimizi anlatacaklar. Bu arada imza toplama süreci de devam edecek. Arada bayram olmasaydı imzalar çoktan toplanmıştı" şeklinde konuştu.

"TFF yöneticilerinin kulüpleri arayarak destek konuşmaları yapmalarını yadırgadık"

Toplantıda hemfikir oldukları konunun seçimlerin erken yapılması kararı olduğunu belirten Koç, şunları söyledi: "Aramızda bir konudan rahatsız olan kulüplerimiz var. İsim vermeyeceğim ama TFF yöneticilerinden bazılarının özellikle alt lig kulüplerini arayarak menfaat ve maddi anlamda destek konuşmaları yapmalarını son derece yadırgadık. TFF'nin bir yönetim kurulu üyesinin kulüpleri arayarak bu nebze kulüpleri arayarak 'imza vermeyin' demelerini sizlerin önünde açıklamak istedik. Doğru olanı, bu arkadaşın istifa etmesidir. Burada şu anda 14 kulüp var, 6 kulüp toplantıya katılamadı. Ama net bir şekilde hepimizin tek vücut olduğu konu haziran başında seçimin yapılması. İnşallah arzuladığımız noktaya hep beraber gelebiliriz. Şayet federasyonumuz bu yönde hareket etmeyi kabul etmediği takdirde biz ikinci alternatifi elimizde tutacağız. O da birkaç gün içinde tamamlanacaktır. İmza verenler, vermeyenler diye bir ayrıştırma aramızda yok. Hepimiz bir an önce erken seçim yapılmasını istiyoruz. Burada en memnun olduğumuz konu, bir an evvel seçimin yapılması."

"Genel kanı mevcut başkanın aday olmayacağı, olmasının da yanlış olduğu yönünde"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yapılacak seçimli genel kurulda aday olup olmayacağıyla ilgili de konuşan Ali Koç, "Mevcut başkanın aday olup olmayacağı da kafa karışıklığı konusu oldu. Bazı kulüplerde aday olacağı, bazı kulüplerde aday olmayacağı bilgisi var. Bizim anladığımız aday olmayacağı yönünde. Ancak çoğumuzun düşüncesi, yeni bir kadroyla yeni sezon hazırlıklarının yapılması daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

"Geçmişteki yöntemlere ses çıkarmazsak, aynı sorunlar devam edecektir"

Diyalog konusunda bazı başkanların hemfikir olduğunu belirten Koç, yayın ihalesiyle ilgili de sorulan soruya yanıt vererek, "9 kişilik bir komite var. Orada Dursun Özbek var, Göksel Gümüşdağ var, ben varım. Bizler ana parametreleri onaylamıştık, detaylar kalmıştı. Sonrasında da rekabet kuruluna gidecekti. Son yaptığımız sorgulamada rekabet kurulu tarafından onaylandığının bilgisi geldi. Dursun Başkan gibi düşünen başka başkanlar da var. Diyalog kanallarını açık tutup orada belirleyeceğimiz 4 arkadaşımızla ikna sürecini hayata geçirmek istiyoruz. Daha şık ve zarif yöntem olduğu için bunu tercih ediyoruz. İkna yönetimi meyve vermediği takdirde diğer cephanenin cebimizde olmasını istediğimiz için imza sürecini devam ettiriyoruz. Net sayı vermeyeceğim şu anda ama arefe günü 100'e yakın imzaya geldik. Söz veren, bayramdan sonra imza vereceğini belirtenlerle sayı 200'ü buluyor. Burada hatırı sayılır sayıda başkanların düşüncesi de, bundan sonrasının doğru kurgulanması, çok adaylı bir seçim olması, futbolun içinden gelen insanlar tarafından çok adaylı seçimle federasyonun belirlenmesi. Bundan sonrasını kurgulamazsak, geçmişteki yöntemlere ses çıkarmazsak, aynı sorunlar devam edecektir" diye konuştu.

Ali Koç, yabancı sayısı ve Türkiye Kupası formatıyla ilgili, "Her iki konuda da bizlerle ciddi istişareler ve toplantılar sonrasında karar alındı. Kulüplere rağmen alınan bir karar değil. Yeni gelecek yönetimin de bunu devam ettireceğini düşünüyoruz. Bizim buna karşı herhangi bir düşüncemiz yok, beraber alınmış bir karardır" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, TFF seçimlerinin haziran ayı başında yapılmasını istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Paris Yaz Olimpiyatları Açılış Töreni Güvenlik Endişeleriyle Gündemde
    04:37 Paris Yaz Olimpiyatları Açılış Töreni Güvenlik Endişeleriyle Gündemde

    Yaz Olimpiyatları için geri sayımın yapıldığı Fransa’nın başkenti Paris’te, açılış töreni ile ilgili güvenlik senaryoları başlıca gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.

  • Hasan Arat:
    02:19 Hasan Arat: "Türkiye Kupası hedefi süresince teknik adam ismi konuşmayacağız"

    Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Türkiye Kupası süresince yeni teknik direktöre dair herhangi bir isim konuşmayacaklarını dile getirdi. Arat, yapay zeka ile data okunabilirliği konusunda Arsenal ile görüşeceklerini belirtti. Futbol takımının talihsiz bir dönem geçirdiğini ve adaptasyon sorunu yaşadığını ifade eden Arat, Türkiye'de en iyi yönetilen federasyonun voleybol federasyonu olduğunu söyledi.

  • Avrupa 2.'si boksör memleketi Niğde'de coşkuyla karşılandı
    00:56 Avrupa 2.'si boksör memleketi Niğde'de coşkuyla karşılandı

    Hırvatistan'da gerçekleşen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa 2.'si olan milli sporcu Emine Kılınç, memleketi Niğde'ye döndü. Kılınç, çeyrek finalde Bulgar rakibini, yarı finalde ise Sırbistanlı rakibini yenerek finalde İngiliz rakibiyle mücadele etti. Avrupa ikincisi olan Kılınç, Niğde'de coşkuyla karşılandı. Hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyleyen Kılınç, daha iyi çalışarak gelecek şampiyonalara hazırlanacaklarını belirtti.

  • PSG ve Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi
    00:11 PSG ve Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının ardından Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund yarı finale yükseldi. PSG, Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek toplamda 6-4'lük skorla tur atladı. Dortmund ise Atletico Madrid'i 4-2 mağlup ederek toplamda 5-4'lük skorla yarı finale çıktı.

  • Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz yayınlanacak
    23:52 Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz yayınlanacak

    Acun Ilıcalı, Survivor 2024 All Star programında Fenerbahçelilere müjdeyi verdi. Buna göre Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak rövanş maçı TV8'de şifresiz yayınlanacak.

  • Avrupa 2.'si olan Emine Kılınç Niğde'ye döndü
    23:42 Avrupa 2.'si olan Emine Kılınç Niğde'ye döndü

    Hırvatistan'da gerçekleşen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda mücadele eden milli sporcu Emine Kılınç, çeyrek finalde Bulgar rakibini, yarı finalde ise Sırbistanlı rakibini yenerek finalde İngiliz rakibiyle mücadele etti. Avrupa ikincisi olan Kılınç, memleketi Niğde'de coşkuyla karşılandı. Hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyleyen Kılınç, daha iyi çalışarak gelecek şampiyonalara hazırlanacağını belirtti.

  • Anadolu Efes, Virtus Bologna'ya mağlup olarak sezonu 10. sırada tamamladı
    23:15 Anadolu Efes, Virtus Bologna'ya mağlup olarak sezonu 10. sırada tamamladı

    THY EuroLeague Play-in 1. Tur maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem'de konuk ettiği İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya 67-64'lük skorla mağlup olarak sezonu 10. sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti.

  • Milli Boksör Emine Kılınç, Gümüş Madalya ile Niğde'ye Döndü
    23:09 Milli Boksör Emine Kılınç, Gümüş Madalya ile Niğde'ye Döndü

    Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 50 kiloda gümüş madalya kazanan milli boksör Emine Kılınç, memleketi Niğde'ye coşkulu bir karşılama ile döndü. Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikincilikle yetinmeyerek daha büyük başarılar hedeflediğini belirtti. Ailesi, antrenörü ve Gençlik ve Spor İl Müdürü de Kılınç'ı tebrik ederek gelecek müsabakalarda başarılar diledi.


07:52 Tunceli’de esrarengiz ölüm Gözaltı kararı verilen kadın doktordan şüpheli uyandıran sözler Tunceli'de esrarengiz ölüm! Gözaltı kararı verilen kadın doktordan şüpheli uyandıran sözler
07:46 Denizli’deki Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe’nin heykeli kundaklandı Denizli'deki Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe'nin heykeli kundaklandı
22:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmen ataması açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen ataması açıklaması
22:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Sayın Özel’e kapımız açık Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık
20:36 TBMM’de sandalye dağılımı değişti İşte partilerin milletvekili sayıları TBMM'de sandalye dağılımı değişti! İşte partilerin milletvekili sayıları
07:40 Cansu Taşkın’la aşk yaşadığı söylentisiyle konuşulan Yılmaz Erdoğan: Yaşandı ve sona erdi Cansu Taşkın'la aşk yaşadığı söylentisiyle konuşulan Yılmaz Erdoğan: Yaşandı ve sona erdi
00:25 Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:14 Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsünde Çıkan Kavgada 4 Kişi Yaralandı, 10 Kişi Gözaltına Alındı Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsünde Çıkan Kavgada 4 Kişi Yaralandı, 10 Kişi Gözaltına Alındı
23:52 Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz yayınlanacak Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz yayınlanacak
23:33 Lüks restoranda garsona asker üniforması giydirip servis yaptırdılar Lüks restoranda garsona asker üniforması giydirip servis yaptırdılar
21:17 Meclis’te “jet yakıtı“ tartışması AK Partili ve CHP’li vekiller arasında tansiyon yükseldi Meclis'te "jet yakıtı" tartışması! AK Partili ve CHP'li vekiller arasında tansiyon yükseldi
19:59 Karaman’da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti
19:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 08:29:40. #1.11#
SON DAKİKA: Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, TFF seçimlerinin haziran ayı başında yapılmasını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement