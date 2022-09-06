Kulüp başkanları, teknik adamlar ve futbolculardan TFF'ye geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Kulüp başkanları, teknik adamlar ve futbolculardan TFF'ye geçmiş olsun ziyareti

06.09.2022 15:02
Kulüp başkanları, teknik adamlar ve futbolculardan TFF'ye geçmiş olsun ziyareti

Kulüpler Birliği, bazı kulüp başkanları ile teknik adamlar ve futbolcular, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına yapılan silahlı saldırıdan dolayı TFF yönetimine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kulüpler Birliği, bazı kulüp başkanları ile teknik adamlar ve futbolcular, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına yapılan silahlı saldırıdan dolayı TFF yönetimine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz hafta TFF'nin Riva'da bulunan merkez binasına geçrekleştirilen silah saldırıdan dolayı TFF yönetimine geçmiş olsun ziyaretleri sürüyor. Bugün de Kulüpler Birliği, bazı kulüp başkanları ile teknik adamlar ve futbolcular, geçmiş olsun dileklerini iletmek için TFF yönetcileri ile bir araya geldi.

Toplantıda; Galatasaray Adası'na yapılan saldırı ve Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya giren saldırgan konusunun da görüşüleceği öğrenildi.

Toplantıya Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus ile başarılı file bekçisi Altay Bayındır, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile tecrübeli futbolcu Josef de Souza, Galatasaraylı yönetici Erden Timur ve kaptan Fernando Muslera, İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin, Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar ve Teknik Direktör Recep Uçar, Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen gibi isimler katılım gösterdi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Süper Lig'de 9 haftalık program açıklandı! Dev derbilerin tarihleri belli oldu Süper Lig'de 9 haftalık program açıklandı! Dev derbilerin tarihleri belli oldu Menajer Demir: 'Futbolda şiddet olaylarının önüne geçilmesi gerekiyor' Menajer Demir: 'Futbolda şiddet olaylarının önüne geçilmesi gerekiyor'
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankaragücü, Beşiktaş, Riva, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kulüp başkanları, teknik adamlar ve futbolculardan TFF'ye geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:59 Prof. Dr. Celal Şengör ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'nda
14:56 Avukatlar CMK ücretleri artırılmazsa iş yavaşlatacak! İstekleri karşılanmadığı takdirde çalışmayı süresiz durduracaklar
14:35 Cristiano Ronaldo, 19 yılın ardından ilk kez bir Şampiyonlar Ligi sezonunda mücadele edemeyecek
14:13 Canlı yayında korkutan anlar! ABD'li spiker felç geçirdi
14:11 Dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Fransız bakan, Atina'ya gider gitmez Türkiye karşıtı açıklamalar yaptı
14:08 Kanlı saldırı hazırlığındayken yakalanmıştı! Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK'lı terörist Tanrıkulu hakkında yeni gelişme
13:51 Yakalanan cinayet zanlısından şaşkına çeviren sözler: 25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim
13:47 Doğal gaz krizi Bulgarları korkuttu! Şimdi de Edirne'den soba almaya başladılar
13:40 Rusya'dan Türk Lirası hamlesi: Rezervlerde daha fazla kullanılması konusu incelenecek
13:36 Balıkesir'de "kavuşturma geleneği" damada zor anlar yaşattı! Yapmadıklarını bırakmadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 15:08:37. #1.11#
SON DAKİKA: Kulüp başkanları, teknik adamlar ve futbolculardan TFF'ye geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement