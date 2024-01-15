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Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi

Kulüpler Birliği, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önderliğinde vakfın Maslak'ta bulunan binasında toplandı. Toplantıya Süper Lig ekiplerinin başkanları ve yöneticileri katıldı. MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca da toplantının ilk bölümüne katıldı. Toplantıda; Süper Lig yayın ihalesi, E-Bilet uygulaması ve yabancı sınırı konuları hakkında konuşulduğu belirtildi.

Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi
15.01.2024 - 22:47,  Güncelleme: 22:50
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- Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi

İSTANBUL - Kulüpler Birliği, vakfın Maslak'ta bulunan binasında gündeme dair konuları görüşmek üzere toplandı. MKE Ankaragücü'nün eski Başkanı Faruk Koca da toplantıya katıldı.

Kulüpler Birliği, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önderliğinde vakfın Maslak'ta bulunan binasında toplandı. Toplantıya Süper Lig ekiplerinin başkanları ve yöneticileri katıldı. MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca da toplantının ilk bölümüne katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda; Süper Lig yayın ihalesi, E-Bilet uygulaması ve yabancı sınırı konuları hakkında konuşulduğu belirtildi.

Kaynak: İHA
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