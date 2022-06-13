Kulüpler Birliği toplantısı, TFF Başkan adayı Büyükekşi'nin katılımıyla başladı - Son Dakika
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Kulüpler Birliği toplantısı, TFF Başkan adayı Büyükekşi'nin katılımıyla başladı

13.06.2022 16:38
Kulüpler Birliği toplantısı, TFF Başkan adayı Büyükekşi'nin katılımıyla başladı

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimleri öncesi toplandı.

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimleri öncesi toplandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz toplantıdan erken ayrıldı.TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin de katıldığı Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı, Maslak ofisinde başladı. Toplantı öncesi Büyükekşi, basın mensuplarının soruları üzerine bu toplantıda tüm ayrıntıları görüşeceklerini söyledi. Seçilecek TFF kurullarının konuşulduğu toplantıdan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ise erken ayrıldı. Öte yandan Galatasaray Kulübü'nde ikinci kez başkan seçilen Dursun Özbek de toplantıya katılan isimler arasındaydı.

- İstanbul

YORUMLAR
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Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısından erken çıkmıştı! Konuyla ilgili açıklama geldi Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısından erken çıkmıştı! Konuyla ilgili açıklama geldi Kulüpler Birliği toplantısı başladı Kulüpler Birliği toplantısı başladı Mehmet Büyükekşi: Karşı karşıya gelirsek yol alamayız, yan yana duracağız Mehmet Büyükekşi: Karşı karşıya gelirsek yol alamayız, yan yana duracağız
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kulüpler Birliği toplantısı, TFF Başkan adayı Büyükekşi'nin katılımıyla başladı - Son Dakika

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