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Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı İstanbul'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı İstanbul'da Gerçekleştirildi

Kulüpler Birliği Vakfı, İstanbul'daki merkezinde düzenlediği toplantıya Süper Lig kulüplerinin başkan ve yöneticilerini bir araya getirdi. Toplantıda yayın ihalesi, yeni yabancı kuralı ve e-bilet konuları ele alındı. Toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı İstanbul\'da Gerçekleştirildi
15.01.2024 - 19:35,  Güncelleme: 19:39
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Kulüpler Birliği Vakfının, İstanbul'daki merkezinde gerçekleştirdiği toplantı sona erdi.

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Süper Lig kulüplerinin başkan ve yöneticileri katıldı.

MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca, toplantının ilk bölümüne katıldı. Koca, başkanlarla vedalaştıktan sonra toplantıdan ayrıldı.

Toplantıda, yayın ihalesi, yeni yabancı kuralı ve e-bilet konularının gündeme geldiği öğrenildi.

???????Toplantının ardından açıklamada bulunulmadı.

Kaynak: AA
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