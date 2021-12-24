Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı yapıldı

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Spor Toto Süper Lig'de oynanan bazı maçlarda ciddi şekilde tartışmaya açık hakem kararlarının olduğunu ve bu konuyu Merkez Hakem Kurulu (MHK) çalışma grubuyla yapacakları toplantıda gündeme getireceklerini söyledi.

Kulüpler Birliğinin Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamada bulunan Ağaoğlu, son zamanlarda eleştirilen hakem performanslarına ilişkin, "Bu kadar sıkıntılı bir süreç yaşanırken hakemlerimizin biraz daha dikkatli, sıkıntılardan ve problemlerden uzak, tartışılmaya meydan vermeyecek şekilde maç yönetmeleri, başından beri bütün kulüp başkanlarının ve Kulüpler Birliğine üye başkanların hemen hemen hepsinin talebi. Üzülerek takip ediyoruz ki özellikle bazı maçlarda hakem kararları yine çok ciddi şekilde tartışmaya açık. Tartışılmaya meydan verecek bazı kararlarla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

MHK'nin yapmış olduğu çalışmaların pozitif neticelerini beklediklerini kaydeden Ağaoğlu, "Biraz daha bu konuda hassas olmaları, en azından kulüplerimizin, kulüp başkanlarımızın, hocalarımızın, oyuncularımızın kafasındaki soru işaretlerini ortadan kaldırabilecek veya bizi ikna edebilecek doğrultuda adımların atılması, önümüzdeki hafta MHK çalışma grubuyla yapacağımız toplantıda gündeme getireceğimiz konulardan birisi." şeklinde konuştu.

"200 bin avro oyuncu maaşını dahi karşılayamayacak durumda kulüplerimiz var"

Genellikle ekonomik konuların gündeme geldiği bir toplantı olduğunu aktaran Ahmet Ağaoğlu, "Kurdaki dalgalanmaların kulüplerin ekonomisine etkilerini detaylı konuştuk. Bugün özellikle Anadolu kulüplerimiz gerçekten finansal olarak çok zor durumdalar. Süper Lig'de hayatını idame ettirmek zorunda olan bir kulübün maaş bütçesinin, 8-10 milyon avroyla oluşması ancak mümkün olabiliyor. Anadolu kulüplerimizin geneline baktığımız zaman 200 bin avro oyuncu maaşını dahi karşılayamayacak durumda kulüplerimiz var. Çok ciddi mali sıkıntılar içerisindeler." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu kulüplerinin ekonomik anlamda büyük bir çıkmazla baş başa kaldığını vurgulayan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı, "Azalan naklen yayın gelirleri, seyirci hasılatının ciddi şekilde azalmış olması, ürün satışının yok denecek kadar az olması gibi çeşitli sebepler var. Özellikle biz de dört büyük kulüp olarak Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir bu konuda elimizden geldiği ölçüde Anadolu kulüplerimize yardımcı olacağımızın sözünü verdik. Anadolu futbolunu finansal ve sportif anlamda büyük takımlarla mücadele edebilecek bir seviyeye taşıyamadığımız takdirde Türk futbolunun gelişmesini, Türk futbolunun Avrupa'da ve dünyada başarılı olmasını beklememiz hayalperestliğin ötesine geçmez. Onun için bu problemlerini ivedilikle çözmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Ağaoğlu, kulüplere naklen yayın gelirinden yapılacak 300 milyon liralık desteğin büyük önem taşıdığını ifade ederek "Sayın futbol federasyonu başkanımız, sezon başında naklen yayın gelirinin indirimli olarak imzalanması neticesinde kulüplerimize 300 milyon liralık destek sözü vermişti. Bunu hemen hemen her toplantıdan sonra yineliyorum. Sayın Nihat Özdemir'in bu sözünü ivedilikle yerine getirmesini talep ediyoruz. Çünkü şu anda özellikle Anadolu kulüplerimizin artık ocak ve şubat ayından sonrasını finansal olarak devam ettirme şansları tamamen ortadan kalkmış durumda. Kulüp başına düşen 15 milyon liranın kendileri için çok büyük anlam ifade ettiğini söylediler kulüplerimiz ki biz de buna katılıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Sosyal medyada Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu başkanıyla alakalı ortaya atılan iddialara da değinen Ağaoğlu, "Bunlar çok ciddi iddialardır ve ciddi şekilde araştırılması gereken iddialardır. Kulüpler Birliği olarak bu konunun takipçisi olacağız ve bu doğrultuda federasyonumuzun atacağı adım, alacağı önlemlerin ne olacağı konusunda federasyon başkanımızla bir görüşme yapacağız. Çünkü gerçekten bu iddialarda doğruluk payı varsa ülke futboluna her boyutta zarar verecek iddialardır bunlar. Bu iddialarda doğruluk payı yoksa da bunun kamu vicdanını tatmin edecek şekilde bir açıklamayla gündemden düşürülmesi bizim talebimiz olacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.