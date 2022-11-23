Kulüpler Birliği bomba bir gündemle bir araya geliyor! Masada Türk futbolunda kırılma yaratacak bir konu var

Süper Lig'in ilk 14 haftasında hakem kararları büyük tartışma yaratırken, Kulüpler Birliği bu konu hakkında talepleri tartışmak ve yabancı hakem konusunu konuşmak için yarın saat 14.00'te toplanacak.
Kulüpler Birliği Vakfı başkan Ali Koç yönetiminde, vakfın Maslak'taki ofisinde yapılacak toplantıda ana gündem maddesi olarak hakem kararları ve yabancı VAR hakemi düşüncesi masaya yatırılacak.
Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, Gündemdeki bir başka madde ise İddaa'dan elde edilen gelirlerde artış olmaması ve iyileştirme yapılmaması olacak. Yabancı kuralı 8+3 şeklinde bu sezon devam edecek ve bu konuyla ilgili gelecek sezon öncesi yeni bir planlama yapılacak. Kulüpler Birliği'nin bu konudaki net tavrı ise yabancı kuralının serbest olması yönünde.
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