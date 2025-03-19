Kulüpsüz kalan Feghouli'nin transfer olabilmek için Rus kulüplerine mesaj attığı ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kulüpsüz kalan Feghouli'nin transfer olabilmek için Rus kulüplerine mesaj attığı ortaya çıktı

Geniş Video İzle

Temmuz 2024'te Fatih Karagümrük'ten ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Galatasaray'ın eski futbolcusu Sofiane Feghouli'nin futbolu bırakmaya niyeti yok. 35 yaşındaki Feghouli'nin kendisini transfer etmeleri için Rus takımlarına sosyal medya üzerinden mesajlar attığı ortaya çıktı.

19.03.2025 09:52  Güncelleme: 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de Galatasaray ve Fatih Karagümrük formaları giyen 35 yaşındaki Sofiane Feghouli, Temmuz 2024'ten bu yana kulüpsüz. Futbolu bırakmayı düşünmeyen Feghouli'nin top oynayacak takım bulmak için yaptığı hareket çok konuşuldu.

RUS TAKIMLARINA TRANSFER MESAJLARI YOLLADI

Bonservisi elinde bulunan Cezayirli orta saha, sosyal medya üzerinden attığı mesajlarla kendisini Rus kulüplerine önerdi. RPL Sky'ın haberine göre Feghouli, Rus kulüplerine "Şu an kulüpsüzüm ve sizin takımınızda oynamayı çok isterim. Fiziksel olarak hazır durumdayım. Haber bekliyorum, teşekkürler" şeklinde mesajlar gönderdi.

Kulüpsüz kalan Feghouli'nin transfer için Rus kulüplerine mesaj attığı ortaya çıktı

GALATASARAY'DA 4 MİLYON EURO KAZANIYORDU

Kariyerinde Valencia ve West Ham United gibi önemli kulüplerde de oynayan Sofiane Feghouli, 2017 yılında 4.2 milyon euro bonservis karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu. Galatasaray formasıyla 162 maça çıkan Cezayirli futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 34 gol, 32 asistlik performans sergiledi. Sarı-kırmızılılarda yıllık yaklaşık 4 milyon euro kazanan deneyimli orta saha, 2022 yılında bedelsiz olarak takımdan ayrıldı. Feghouli, bu süreçte 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Türkiye Süper Kupası zaferleri yaşadı.

Kulüpsüz kalan Feghouli'nin transfer için Rus kulüplerine mesaj attığı ortaya çıktı

KARAGÜMRÜK'TEN SONRA KULÜP BULAMADI

Ocak 2023'te o dönem Süper Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük'te top koşturan Feghouli, Temmuz 2024'te takımdan ayrıldıktan sonra ise kendine kulüp bulamadı. 35 yaşındaki futbolcu kariyerinin altın dönemini 2015-2016 sezonunda Valencia'da yaşadı ve o dönem değerini 18 milyon euroya kadar yükseltmişti.

Kulüpsüz kalan Feghouli\'nin transfer olabilmek için Rus kulüplerine mesaj attığı ortaya çıktı

Sofiane Feghouli, Fatih Karagümrük, Sosyal Medya, Galatasaray, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kulüpsüz kalan Feghouli'nin transfer olabilmek için Rus kulüplerine mesaj attığı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Kenshi07:
    atar abi adam ekmeğinin derdinde kimene.. 3 0 Yanıtla
  • Ates null:
    Gs nin bol keseden atıp şu tiplere milyonlarca euro vermesi ahhh ahhhh.Hala aynı değişen bişey yok 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2025 10:55:15. #7.12#
SON DAKİKA: Kulüpsüz kalan Feghouli'nin transfer olabilmek için Rus kulüplerine mesaj attığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.