Kulüpsüz kalan Feghouli\'nin transfer olabilmek için Rus kulüplerine mesaj attığı ortaya çıktı

Türkiye'de Galatasaray ve Fatih Karagümrük formaları giyen 35 yaşındaki Sofiane Feghouli, Temmuz 2024'ten bu yana kulüpsüz. Futbolu bırakmayı düşünmeyen Feghouli'nin top oynayacak takım bulmak için yaptığı hareket çok konuşuldu.

RUS TAKIMLARINA TRANSFER MESAJLARI YOLLADI

Bonservisi elinde bulunan Cezayirli orta saha, sosyal medya üzerinden attığı mesajlarla kendisini Rus kulüplerine önerdi. RPL Sky'ın haberine göre Feghouli, Rus kulüplerine "Şu an kulüpsüzüm ve sizin takımınızda oynamayı çok isterim. Fiziksel olarak hazır durumdayım. Haber bekliyorum, teşekkürler" şeklinde mesajlar gönderdi.

GALATASARAY'DA 4 MİLYON EURO KAZANIYORDU

Kariyerinde Valencia ve West Ham United gibi önemli kulüplerde de oynayan Sofiane Feghouli, 2017 yılında 4.2 milyon euro bonservis karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu. Galatasaray formasıyla 162 maça çıkan Cezayirli futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 34 gol, 32 asistlik performans sergiledi. Sarı-kırmızılılarda yıllık yaklaşık 4 milyon euro kazanan deneyimli orta saha, 2022 yılında bedelsiz olarak takımdan ayrıldı. Feghouli, bu süreçte 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Türkiye Süper Kupası zaferleri yaşadı.

KARAGÜMRÜK'TEN SONRA KULÜP BULAMADI

Ocak 2023'te o dönem Süper Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük'te top koşturan Feghouli, Temmuz 2024'te takımdan ayrıldıktan sonra ise kendine kulüp bulamadı. 35 yaşındaki futbolcu kariyerinin altın dönemini 2015-2016 sezonunda Valencia'da yaşadı ve o dönem değerini 18 milyon euroya kadar yükseltmişti.